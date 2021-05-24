Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve ekibi tarafından Belediye Hizmet Binası önünde karşılanan Bakan Karaismailoğlu’na Başkan Esen tarafından makamda brifing verildi. Bakana, AK Parti Çankırı Milletvekilleri Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitçioğlu ile Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esen, Çankırı’nın alt ve üstyapı çalışmaları, şehrin ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilmiş ulaşım ağları ve yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şehir ulaşımı bağlantı yolları ile ilgili istişare ettikten sonra Esen’e çalışmalarında başarılar diledi.