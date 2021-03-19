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Ülke genelinde bugün yağış bekleniyor

Türkiye'nin genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Ülke genelinde bugün yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç ve doğu kesimlerde ise gece saatlerinde de sürecek buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı önlem alınması önem taşıyor.

Rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz ve Güney Ege ile Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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