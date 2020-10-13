  • BIST 1.178
  • Altın 488,316
  • Dolar 7,8880
  • Euro 9,2982
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 8-9 Ekim'de 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri denetimi yapıldı.
Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 8-9 Ekim'de 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri denetimi yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla, 8-9 Ekim tarihlerinde sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla emniyet kemeri kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 11 bin 438 sürücünün ve 132 yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. 786 araç trafikten men edilirken, 26 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Denetimlerde, toplam 19 bin 667 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şentop'tan açıklama: Berberoğlu TBMM'ye dönecek mi?13 Ekim 2020 Salı 12:27
  • İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı13 Ekim 2020 Salı 11:49
  • Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygusal anlar yaşadı13 Ekim 2020 Salı 11:48
  • Helenistik döneme ait mozaik panoyu satamadan yakalandılar13 Ekim 2020 Salı 11:45
  • 4 kadının darbettiği kadın: Bize niye husumetleri var bilmiyoruz13 Ekim 2020 Salı 11:44
  • Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı 13 Ekim 2020 Salı 11:42
  • İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift, adliyede13 Ekim 2020 Salı 11:42
  • İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı13 Ekim 2020 Salı 11:39
  • Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı13 Ekim 2020 Salı 11:37
  • 'Turizmin başkentinde' sezon uzuyor13 Ekim 2020 Salı 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti