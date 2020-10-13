Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 8-9 Ekim'de 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 8-9 Ekim'de 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri denetimi yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla, 8-9 Ekim tarihlerinde sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla emniyet kemeri kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 11 bin 438 sürücünün ve 132 yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. 786 araç trafikten men edilirken, 26 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Denetimlerde, toplam 19 bin 667 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.