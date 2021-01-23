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Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.
Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirlerin denetlenmesi başta olmak üzere, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulama, 11.00-13.00 saatlerinde metruk bina, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanı ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 15.00-17.00 saatlerinde vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, kamu binası çevreleri ve alışverişin yoğun yapıldığı bulvar, cadde, sokak, pasaj, sosyete pazarı gibi yerlerde, 19.00-21.00 saatlerinde ise gar/istasyon, iskele/liman ve otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahları, alışveriş merkezi (AVM) girişleri ile çevrelerinde gerçekleştirildi.

Kovid-19 denetimlerini de kapsayan ve 6 bin 378 noktada yapılan uygulamada, 35 bin 533'ü polis, 23 bin 185'i jandarma ve 619'u sahil güvenlik olmak üzere 59 bin 337 personel katıldı. Uygulama kapsamında 243 dedektör köpekten de yararlanıldı.

Ekiplerce, 5 bin 747 metruk bina kontrol edilirken çeşitli nedenlerden dolayı 292 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 3 iş yeri kapatıldı.

1394 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı 
Yapılan kimlik sorgulamasında haklarında yakalama kararı olduğu tespit edilen 2 bin 402 kişi yakalandı, 2'si çocuk olmak üzere 15 kayıp kişi bulundu.

Uygulamada, 1394 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı, çeşitli suçları işledikleri belirlenen 104 kişi gözaltına alındı. 

Ekiplerce kontrol edilen 192 bin 364 araçtan 6 bin 690'ına işlem yapıldı, arandığı tespit edilen 82 araç bulundu, 1519 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda, 2 ton 400 kilogram kaçak tütün, 23 paket kaçak sigara ve 194 litre kaçak/sahte içki, çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda silah, kesici ve delici alet ele geçirildi.

Ekiplerce 27 bin 719 umuma açık iş yerinde salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten bir AVM ve 21 işletme ile 1471 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

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