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Ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş ve üstü nüfusta bir doz aşı uygulananların oranı da yüzde 90'ın üzerine çıktı.
Ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusta, en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80'i geçti.

Sağlık Bakanlığınca 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye genelinde ve 81 ildeki iki doz aşılanma oranları "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşılıyor.

Buna göre, ülke genelinde en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80,08'e, bir doz aşı yaptıranların oranı da yüzde 90,01'e ulaştı. İki doz Kovid-19 aşısı uygulananların illere göre oranları ise yüzde 55 ila 84 arasında değişti.

Türkiye genelinde, iki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75'i aştığı "mavi" il sayısı 47'ye yükseldi. Bu illerden 22'sinde iki doz aşılanma oranı yüzde 80'i geçti.

Aşılanma oranı en yüksek şehir yüzde 84 ile Ordu oldu. Bu ili yüzde 83,4 ile Amasya, yüzde 83,3 ile Muğla ve Osmaniye izledi. Bu şehirlerin ardından gelen ve aşılanma oranı yüzde 80'i geçen iller şöyle sıralandı:

"Kırklareli (yüzde 83,1), Çanakkale (yüzde 82,7), Eskişehir (yüzde 82,5), Balıkesir (yüzde 81,7), Zonguldak (yüzde 81,6), Burdur (yüzde 81,3), Edirne (yüzde 81,3), Bartın (yüzde 81,2), İzmir (yüzde 81,1), Giresun (yüzde 80,9), Aydın (yüzde 80,8), Manisa (yüzde 80,8), Tekirdağ (yüzde 80,5), Denizli (yüzde 80,4), Artvin (yüzde 80,3), Bilecik (yüzde 80,3), Çorum (yüzde 80,2) ve Sinop (yüzde 80,2)."

Üç büyükşehirdeki aşılanma oranları

İzmir yüzde 81,1 ile üç büyükşehir arasında iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek il oldu. Ankara yüzde 78,9 ile ikinci, İstanbul yüzde 73,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Aşılananların oranının yüzde 75-80 aralığında olduğu iller

Ülke genelinde, iki doz aşılananların oranının yüzde 75-80 aralığında olduğu iller şu şekilde:

"Uşak (yüzde 79,4), Mersin (yüzde 79,39), Isparta (yüzde 79), Ankara (yüzde 78,9), Kastamonu (yüzde 78,9), Samsun (yüzde 78,8), Ardahan (yüzde 78,5), Çankırı (yüzde 78), Antalya (yüzde 77,6), Bolu (yüzde 77,5), Tokat (yüzde 77,5), Trabzon (yüzde 77,3), Kırşehir (yüzde 77,2), Kocaeli (yüzde 77), Bursa (yüzde 76,8), Adana (yüzde 76,4), Kırıkkale (yüzde 76,3), Kilis (yüzde 76,3), Tunceli (yüzde 76,2), Kütahya (yüzde 76,1), Hatay (yüzde 76), Rize (yüzde 75,9), Kayseri (yüzde 75,8), Hakkari (yüzde 75,1), Karaman (yüzde 75)."

Aşılananların oranı 26 ilde yüzde 65-75 aralığında

İki doz aşılananların oranının yüzde 65-75 aralığında olduğu, Türkiye haritasında "sarı" gösterilen 26 il şöyle sıralandı:

"Karabük (yüzde 74,9), Sivas (yüzde 74,9), Afyonkarahisar (yüzde 74,5), Yalova (yüzde 73,6), İstanbul (yüzde 73,4), Nevşehir (yüzde 73,2), Düzce (yüzde 72,9), Kahramanmaraş (yüzde 72,9), Yozgat (yüzde 72,6), Kars (yüzde 72,1), Malatya (yüzde 72), Erzincan (yüzde 71,7), Sakarya (yüzde 71,1), Konya (yüzde 70,8), Niğde (yüzde 70,8), Adıyaman (yüzde 70,5), Gaziantep (yüzde 69,4), Van (yüzde 69,4), Aksaray (yüzde 69,3), Erzurum (yüzde 69,3), Gümüşhane (yüzde 69,1), Iğdır (yüzde 68,5), Şırnak (yüzde 67,5), Elazığ (yüzde 66,2), Bayburt (yüzde 65,6), Ağrı (yüzde 65,1)."

Aşılanma oranının en düşük olduğu iller

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 55-65 aralığında aşılandığı, haritada turuncu gösterilen 8 il yer aldı. Bu illerin aşılanma oranlarına göre yüksekten düşüğe sıralanması "Bitlis (yüzde 62,7), Mardin (yüzde 61), Bingöl (yüzde 60,7), Muş (yüzde 60,1), Siirt (yüzde 59,1), Diyarbakır (yüzde 58,9), Batman (yüzde 58,7), Şanlıurfa (yüzde 55,2)" şeklinde oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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