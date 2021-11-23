Ülke genelinde okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Denetimlerde, çeşitli ihlalleri yaptıkları gerekçesiyle 2 bin 694 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 532 okul servis aracı trafikten men edildi.

Ülke genelinde okul çevreleri ve servis araçlarında yapılan denetimlerde, çeşitli ihlalleri yaptıkları gerekçesiyle 2 bin 694 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 532 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı olarak "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Uygulamaya, 12 bin 754 karma ekipte görevli 42 bin 902 emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Denetimler, 07.30-18.00 saatleri arasında 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde, 07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeline yönelik gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında denetlenen 64 bin 820 okul servis aracı ve şoföründen 454'üne emniyet kemeri takmamaktan, 373'üne araç muayenesi yaptırmamaktan, 250'sine Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamaktan, 86'sına fazla yolcu taşımaktan ve 1531'i diğer ihlaller nedeniyle olmak üzere 2 bin 694 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 532 okul servis aracı trafikten men edilirken 9 sürücünün belgesi geri alındı.

Ekiplerce 28 bin 332 okul çevresi ile 38 bin 171 umuma açık yer (kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonu, iddia ve ganyan bayisi, içki satılan yer gibi) park ve bahçe, metruk bina, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu iş yerlerinden 84'ü hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulamada, biri FETÖ/PDY, 19'u uyuşturucu suçları, 9'u cinsel suçlar, 43'ü yaralama, 50'si hırsızlık, 27'si dolandırıcılık, 31'i tehdit, 7'si hakaret, 543'ü yoklama kaçağı-bakaya ve 150'si diğer suçlardan olmak üzere 880 aranan kişi yakalandı, 18 kayıp çocuk bulundu.

Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 87 mermi ile bir kesici/delici alet, 3 gram eroin, 259 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik hap, 478 paket kaçak sigara, 10 litre kaçak içki, 17 bin 956 adet doldurulmuş makaron ve 84 bin 166 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.