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Ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı, 119 aranan araç tespit edildi, 964 araç trafikten men edildi.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 79 işletme ve 1384 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.

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