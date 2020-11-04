Ülke genelindeki alkol denetiminde 1276 kişinin sürücü belgesi geçici olarak geri alındı

Türkiye genelinde alkollü araç kullanan kişilere yönelik yapılan denetimlerde 1269 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 8 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin pozitif çıktığı, 760 sürücünün ise sürücü belgesiz olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uluslararası kabul gören araştırmalara göre, kanda 0.05 g/dl oranı üzerinde bulunan alkolün trafik kaza riskini büyük ölçüde artırdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2020'nin 9 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,2’sinin alkol etkisinde araç kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 30-31 Ekim'de ülke genelinde "Alkol Etkisinde Araç Kullanımı"na yönelik özel denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yapılan kontrollerde 60 bin 101 araç sürücüsünün denetlendiği belirtilen açıklamada, 1269 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 8 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin pozitif çıktığı ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı, 760 sürücünün ise sürücü belgesiz olduğu, alkollü tespit edilen bir kişinin de sürücü belgesinin bulunmadığının tespit edildiği bilgisi verildi.

Denetimlerde 929 aracın trafikten men edildiği, 1276 sürücünün ise ehliyetinin geçici olarak geri alındığı kaydedilen açıklamada, toplam 6 bin 519 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bildirildi.

Sürücülerden hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenlikleri için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları istenen açıklamada, denetimlerin devam edeceği vurgulandı.