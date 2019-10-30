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Ülke Medya Derneği Başkanlığına Aydın Tufan tekrar  seçildi

Gazeteciler Cemiyeti hüviyetinde olan Ülke Medya Derneği 3.Olağan Genel Kurulu Altınparkdaki Çorum Konağında üyelerin ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Ülke Medya Derneği Başkanlığına Aydın Tufan tekrar  seçildi

Divan başkanlığını Ankara Gazeteciler ve Yazarlar derneği Başkanı Ömer Uzun’un yaptığı genel kurulda Ülke Medya Derneği Başkanlığına Aydın Tufan tekrar  seçildi.
Genel Kurulda bir konuşma yapan Ülke Medya Derneği Başkanı Aydın Tufan Barış pınarı harekatında görev yapan Mehmetçiklere destek için Asker selamı verdiklerini belirterek :,
Bazı çatlak seslere inat, Biz beraberlikten yanayız. Medya mensupları olarak istikrarın ve ulusal güvenliğimizin teminatı güvenlik kuvvetlerini her zeminde destekledik, desteklemeye devam edeciğiz. Söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır. Ortadoğuda kirli planları olanların işini bozduk. Kimse bize ders vermeye kalkmasın. Kahraman ordumuz son harekâtta bunun cevabını sahada verdiği gibi Cumhurbaşkanımız da masada gerekeni yaptı.

Gazeteciler olarak bizde bu konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.“dedi.
Genel kurula katılan Türk Dil Edebiyatı Ankara Şube Başkanı Mehmet Irmak, Gazeteci-Yazar İdris Ortakaya, Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun, İş Adamı Haydar Albayrak kısa konuşmaları ile Medya gerçeğinin toplum için önemine değindiler.
Seçimler Sonunda Ülke Medya Derneği Yönetimine Aydın Tufan, Halil Barut, İdris Ortakaya, Halime Polat, Süleyman Sarıkaya,Gülden Elidemir ve Belgin Saylan seçildiler.
Genel Kurul sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar Asker Selamı ile Mehmetliğe destek mesajı gönderdiler.

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