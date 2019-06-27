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Ülke şokta iki ayrı patlama meydana geldi

Tunus’un başkentinde polis aracını hedef alan intihar saldırısının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısının düzenlendiği bildirildi.
Ülke şokta iki ayrı patlama meydana geldi

Tunus’un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi’nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu. Olay yeri yakınındaki AA muhabiri, patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Fransa’nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta “başkentin kalbi” olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

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