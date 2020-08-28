Ülkelerin çoğu gemilerinde denizaltılarında isimlerinden önce bir önad kullanırlar. Peki, bu donanmalar önadları kullanılma nedeni nedir? Ve ülkelerin donanma önadları listesine gelin birlikte bakalım.
Bu önadları kullanma nedeni o geminin hangi ülkeye ait olduğunu daha iyi anlamak için kolaylık sağlar. Öğreneğin; Türkiye: TCG (Türkiye Cumhuriyeti Gemisi), İsrail: İNS (Israeli Naval Ship – İsrail Donanma Gemisi), Yunanistan: HS (Hellenic Ship) yani bu önad NATO’nun kullandığı bir ibaredir. Anlamı ise Yunan gemisi anlamına gelir.
Kraliyet donanması gemilerinde yani İngiltere gemilerinde ise farklı bir durum söz konusu bulunmaktadır. İngiltere Kraliyet Yardımcı Filosu teknesi, İngiltere Kraliyet Denizcilik Yardımcı Filosu Gemisi, İngiltere Hastane Gemisi, İngiltere Kraliyet Donanması, İngiltere Kraliyet Gemisi gibi her biri farklı amaçlı gemi için önadlarını standartta tutmak yerine hepsine ayrı ayrı önadlar kullanmışlardır.
Ülkelerin donanma önadları;
Hizmet
Önad
Anlamı
Arjantin Donanması
ARA
Arjantin Cumhuriyeti Donanması
Avustralya Kraliyet Donanması
HMAS
Majestelerinin Avustralya Gemisi
Bahama ordusu
HMBS
Majestelerinin Bahama Gemisi
Bangladeş Donanması
BNS
Bangladeş Donanma Gemisi
Barbados Ordusu
HMBS
Majestelerinin Barbados Gemisi
Belçika Ordusu
BNS
Belçika Donanma Gemsi (NATO önadı)
Kanada Ordusu
HMCS
Majestelerinin Kanada Gemisi
Kolombiya Ordusu
ARC
Armada de la Republica de Colombia
Danimarka Kraliyet Donanması
HDMS
Danimarka Majestelerinin Gemisi
Ekvator Ordusu
BAE
Buque de la Armada de Ecuador
Estonya Donanması
ENS
Estonya Donanma Gemisi (Nato önadı)
Fiji Ordusu
RFNS
Fiji Cumhuritei Donanması Gemisi
Finlandiya Donanması
FNS
Finlandiya Donanması Gemisi
Fransız Donanması
FS
Fransız Gemisi (Nato önadı)
Alman İmparatorluk Donanması
SMU
Majestelerinin Denizaltısı
Alman İmparatorluk Donanması
SMS
Majestelerinin Gemisi
Deutsche Marine
FGS
Federal German Ship
Yunan Donanması
HS
NATO adı; Yunan Gemisi
Guyana Donanması
GDFS
Guyana Savunma Kuvvetleri gemisi
İzlanda Sahil Güvenlik
V/s
İzlanda Dilinde: Savunma Gemisi
Hindistan Ordusu
INS
Hindistan Donanma gemisi
Endonezya Ordusu
KRI
Endonezya Cumhuriyeti Gemisi
İrlanda Donanma Servisi
LÉ
İrlanda Gemisi
İsrail Deniz Kuvvetleri
INS
İsrail Donanma Gemisi
Marina Militare
NMM
Nave Marina Militare
Letonya Donanması
LVS
Latvian Ship (Letonya Gemisi; NATO adı)
Litvanya Donanması
LNS
Lithuanian Ship (Litvanya Gemisi; NATO adı)
Malzeya Kraliyet Donanması
KD
Kapal Di-Raja — (Kraliyet Gemisi)
Armada de México
ARM
Armada de la República Mexicana
Hollanda Kraliyet Donanması
HNLMS
His/Her Netherlands Majesty's Ship
Yeni Zelanda Kraliyet Donanması
HMNZS
Majestelerinin Yeni Zelanda Gemisi
Norveç Kraliyet Donanması
HNoMS
His Norwegian Majesty's Ship
Pakistan Donanması
PNS
Pakistani Naval Ship
Peru Donanması
BAP
Peruvian Navy Ship
Peru Donanması
BIC
Scientific Research Ship
Filipinler Donanması
BRP
Barko ng Republika ng Pilipinas
Polonya Donanması
ORP
Polonya Cumhuritei Gemisi
Marinha de Guerra Portuguesa
NRP
Portekiz Donanma Gemisi
Rus Donanması
RFS
Rusya Federsyonu Gemisi
Suudi Donanması
HMS
Majestelerinin Gemisi
Singapur Cumhuriyet Donanması
RSS
Singapur Cumhuriyeti Gemisi
Güney Afrika Donanması
SAS
Güney Afrika Gemisi
Armada Española
SPS
İspanyol Donanması gemisi
Sri Lankan Donanması
SLNS
Sri Lanka Donanma gemisi
İsveç Kraliyet Donanması
HMS
Hans/Hennes majestäts skepp
Tayvan Donanması
ROCS
Republic of China Ship
Tayland Kraliyet Donanması
HTMS
His Thai Majesty's Ship
Türk Donanması
Türkiye Cumhuriyeti Gemisi
Posta Gemileri
RMS
Royal Mail Steamer/Ship
Balıkçılık Koruma Teknesi
FPV
Fisheries Protection Vessel; Balıkçılık Koruma teknesi
İngiltere Kraliyet Yardımcı Filosu teknesi
RFA
Kraliyet Yardımcı Filosu
İngiltere Kraliyet Denizcilik Yardımcı Filosu Gemisi
RMAS
Kraiyet Denizcilik Yardımcı Hizmeti
İngiltere Hastane Gemisi
HMHS
Majestelerinin Hastane Gemisi
İngiltere Kraliyet Donanması
HMS
Majestelerinin Gemisi/denizaltısı
İngiltere Kraliyet Gemsi
HMSm
Majestelerinin Denizaltısı
Trinity House
THV
Trinity House Vessel
İngiltere Hükûmet Araştırma Gemisi
RRS
Kraliyet Araştırma gemisi
U.S. Army
USAV
United States Army Vessel
Birleşik Devletler Donanması
USS
Birleşik Devletler Gemisi
Birleşik Devletler Sahil Güvenlik
USCGC
United States Coast Guard Cutter
Uruguay Donanması
ROU
Republica Oriental del Uruguay
Venezuela Donanması
ARV
Armada Republica Venezolana
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.