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Ülkelerin donanma önadları

Birçok ülke gemilerinde donanma gemilerinde isimlerinden önce bulunan bir önad bulundururlar. Bu önadları Türk donanması da kullanır. Peki, bunun nedeni nedir?
Ülkelerin donanma önadları

Ülkelerin çoğu gemilerinde denizaltılarında isimlerinden önce bir önad kullanırlar. Peki, bu donanmalar önadları kullanılma nedeni nedir? Ve ülkelerin donanma önadları listesine gelin birlikte bakalım.

Bu önadları kullanma nedeni o geminin hangi ülkeye ait olduğunu daha iyi anlamak için kolaylık sağlar. Öğreneğin; Türkiye: TCG (Türkiye Cumhuriyeti Gemisi), İsrail: İNS (Israeli Naval Ship – İsrail Donanma Gemisi), Yunanistan: HS (Hellenic Ship) yani bu önad NATO’nun kullandığı bir ibaredir. Anlamı ise Yunan gemisi anlamına gelir.

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Kraliyet donanması gemilerinde yani İngiltere gemilerinde ise farklı bir durum söz konusu bulunmaktadır. İngiltere Kraliyet Yardımcı Filosu teknesi, İngiltere Kraliyet Denizcilik Yardımcı Filosu Gemisi, İngiltere Hastane Gemisi, İngiltere Kraliyet Donanması, İngiltere Kraliyet Gemisi gibi her biri farklı amaçlı gemi için önadlarını standartta tutmak yerine hepsine ayrı ayrı önadlar kullanmışlardır.

Ülkelerin donanma önadları;

  Hizmet

  Önad

  Anlamı

Arjantin Donanması

ARA

Arjantin Cumhuriyeti Donanması

Avustralya Kraliyet Donanması

HMAS

Majestelerinin Avustralya Gemisi

Bahama ordusu

HMBS

Majestelerinin Bahama Gemisi

Bangladeş Donanması

BNS

Bangladeş Donanma Gemisi

Barbados Ordusu

HMBS

Majestelerinin Barbados Gemisi

Belçika Ordusu

BNS

Belçika Donanma Gemsi (NATO önadı)

Kanada Ordusu

HMCS

Majestelerinin Kanada Gemisi

Kolombiya Ordusu

ARC

Armada de la Republica de Colombia

Danimarka Kraliyet Donanması

HDMS

Danimarka Majestelerinin Gemisi

Ekvator Ordusu

BAE

Buque de la Armada de Ecuador

Estonya Donanması

ENS

Estonya Donanma Gemisi (Nato önadı)

Fiji Ordusu

RFNS

Fiji Cumhuritei Donanması Gemisi

Finlandiya Donanması

FNS

Finlandiya Donanması Gemisi

Fransız Donanması

FS

Fransız Gemisi (Nato önadı)

Alman İmparatorluk Donanması

SMU

Majestelerinin Denizaltısı

Alman İmparatorluk Donanması

SMS

Majestelerinin Gemisi

Deutsche Marine

FGS

Federal German Ship

Yunan Donanması

HS

NATO adı; Yunan Gemisi

Guyana Donanması

GDFS

Guyana Savunma Kuvvetleri gemisi

İzlanda Sahil Güvenlik

V/s

İzlanda Dilinde: Savunma Gemisi

Hindistan Ordusu

INS

Hindistan Donanma gemisi

Endonezya Ordusu

KRI

Endonezya Cumhuriyeti Gemisi

İrlanda Donanma Servisi

İrlanda Gemisi

İsrail Deniz Kuvvetleri

INS

İsrail Donanma Gemisi

Marina Militare

NMM

Nave Marina Militare

Letonya Donanması

LVS

Latvian Ship (Letonya Gemisi; NATO adı)

Litvanya Donanması

LNS

Lithuanian Ship (Litvanya Gemisi; NATO adı)

Malzeya Kraliyet Donanması

KD

Kapal Di-Raja — (Kraliyet Gemisi)

Armada de México

ARM

Armada de la República Mexicana

Hollanda Kraliyet Donanması

HNLMS

His/Her Netherlands Majesty's Ship

Yeni Zelanda Kraliyet Donanması

HMNZS

Majestelerinin Yeni Zelanda Gemisi

Norveç Kraliyet Donanması

HNoMS

His Norwegian Majesty's Ship

Pakistan Donanması

PNS

Pakistani Naval Ship

Peru Donanması

BAP

Peruvian Navy Ship

Peru Donanması

BIC

Scientific Research Ship

Filipinler Donanması

BRP

Barko ng Republika ng Pilipinas

Polonya Donanması

ORP

Polonya Cumhuritei Gemisi

Marinha de Guerra Portuguesa

NRP

Portekiz Donanma Gemisi

Rus Donanması

RFS

Rusya Federsyonu Gemisi

Suudi Donanması

HMS

Majestelerinin Gemisi

Singapur Cumhuriyet Donanması

RSS

Singapur Cumhuriyeti Gemisi

Güney Afrika Donanması

SAS

Güney Afrika Gemisi

Armada Española

SPS

İspanyol Donanması gemisi

Sri Lankan Donanması

SLNS

Sri Lanka Donanma gemisi

İsveç Kraliyet Donanması

HMS

Hans/Hennes majestäts skepp

Tayvan Donanması

ROCS

Republic of China Ship

Tayland Kraliyet Donanması

HTMS

His Thai Majesty's Ship

Türk Donanması

TCG

Türkiye Cumhuriyeti Gemisi

Posta Gemileri

RMS

Royal Mail Steamer/Ship

Balıkçılık Koruma Teknesi

FPV

Fisheries Protection Vessel; Balıkçılık Koruma teknesi

İngiltere Kraliyet Yardımcı Filosu teknesi

RFA

Kraliyet Yardımcı Filosu

İngiltere Kraliyet Denizcilik Yardımcı Filosu Gemisi

RMAS

Kraiyet Denizcilik Yardımcı Hizmeti

İngiltere Hastane Gemisi

HMHS

Majestelerinin Hastane Gemisi

İngiltere Kraliyet Donanması

HMS

Majestelerinin Gemisi/denizaltısı

İngiltere Kraliyet Gemsi

HMSm

Majestelerinin Denizaltısı

Trinity House

THV

Trinity House Vessel

İngiltere Hükûmet Araştırma Gemisi

RRS

Kraliyet Araştırma gemisi

U.S. Army

USAV

United States Army Vessel

Birleşik Devletler Donanması

USS

Birleşik Devletler Gemisi

Birleşik Devletler Sahil Güvenlik

USCGC

United States Coast Guard Cutter

Uruguay Donanması

ROU

Republica Oriental del Uruguay

Venezuela Donanması

ARV

Armada Republica Venezolana

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