Birçok ülke gemilerinde donanma gemilerinde isimlerinden önce bulunan bir önad bulundururlar. Bu önadları Türk donanması da kullanır. Peki, bunun nedeni nedir?

Ülkelerin çoğu gemilerinde denizaltılarında isimlerinden önce bir önad kullanırlar. Peki, bu donanmalar önadları kullanılma nedeni nedir? Ve ülkelerin donanma önadları listesine gelin birlikte bakalım.

Bu önadları kullanma nedeni o geminin hangi ülkeye ait olduğunu daha iyi anlamak için kolaylık sağlar. Öğreneğin; Türkiye: TCG (Türkiye Cumhuriyeti Gemisi), İsrail: İNS (Israeli Naval Ship – İsrail Donanma Gemisi), Yunanistan: HS (Hellenic Ship) yani bu önad NATO’nun kullandığı bir ibaredir. Anlamı ise Yunan gemisi anlamına gelir.

Kraliyet donanması gemilerinde yani İngiltere gemilerinde ise farklı bir durum söz konusu bulunmaktadır. İngiltere Kraliyet Yardımcı Filosu teknesi, İngiltere Kraliyet Denizcilik Yardımcı Filosu Gemisi, İngiltere Hastane Gemisi, İngiltere Kraliyet Donanması, İngiltere Kraliyet Gemisi gibi her biri farklı amaçlı gemi için önadlarını standartta tutmak yerine hepsine ayrı ayrı önadlar kullanmışlardır.

Ülkelerin donanma önadları;