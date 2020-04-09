Ülkelerin koronavirüse yakalanma oranları

Covid-19'un çok yüksek olan bulaşıcılığı artık tüm bilim dünyası tarafından dile getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün Türkiye'deki koronavirüs istatistiklerini açıkladığı tweetinde hep aynı noktaya dikkat çekiyor: Virüs gücünü temas ortamından alıyor.
Elbette koronavirüs salgınının başladığı tarihten itibaren en çok tartışılan konulardan biri de virüsün gerçekte kaç kişiye bulaştığı. Kimi bilim insanları rakamların açıklanan resmi istatistiklerden çok çok daha fazla kişinin koronavirüse yakalandığını dile getiriyor. Fakat kişilerin hastalığı geçirme şiddeti farklı farklı olduğu için hatta bazı kişilerin farkında bile olmadan hastalığı atlattığı için istatistiklere hiçbir zaman yansımadığı yönündeki tahminler hiç de azımsanmayacak kadar fazla. Virüsün kaç kişiyi enfekte edeceği tartışması da hiç bitmeyecek gibi görünüyor.
Nüfusun yüzde 80'ine o veya bu şekilde bu virüsün bulaşacağı tahminleri yapılıyor.
Peki resmi istatistikler baz alındığında ülkelerin nüfuslarına göre koronavirüs bulaşma oranları halihazırda ne?
Nüfusuna oranla en yüksek koronavirüs bulaşma oranı hangi ülkede? Örneğin dünyada en yüksek vaka sayısı ABD'de olmasına rağmen, nüfusun koronavirüse yakalanma oranı bazında zirvede İzlanda yer alıyor.
ÜLKE ÜLKE KORONAVİRÜS BULAŞMA ORANLARI
İzlanda Nüfusu: 341,243 Vaka Sayısı: 1,616 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.4736
İspanya Nüfusu: 46,754,778 Vaka Sayısı: 148,220 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.3170
İsviçre Nüfusu: 8,654,622 Vaka Sayısı: 23,280 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.2690
İtalya Nüfusu: 60,461,826 Vaka Sayısı: 139,422 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.2306
Belçika Nüfusu: 11,589,623 Vaka Sayısı: 23,403 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.2019
Fransa Nüfusu: 65,273,511 Vaka Sayısı: 112,950 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1730
Avusturya Nüfusu: 9,006,398 Vaka Sayısı: 12,969 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1440
Almanya Nüfusu: 83,783,942 Vaka Sayısı: 113,296 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1352
ABD Nüfusu: 331,002,651 Vaka Sayısı: 435,160 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1315
Portekiz Nüfusu: 10,196,709 Vaka Sayısı: 13,141 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1289
İrlanda Nüfusu: 4,937,786 Vaka Sayısı: 6,074 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1230
Hollanda Nüfusu: 17,134,872 Vaka Sayısı: 20,549 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1199
Norveç Nüfusu: 5,421,241 Vaka Sayısı: 6,042 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1115
İsrail Nüfusu: 8,655,535 Vaka Sayısı: 9,404 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1086
Danimarka Nüfusu: 5,792,202 Vaka Sayısı: 5,402 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0933
Birleşik Krallık Nüfusu: 67,886,011 Vaka Sayısı: 60,733 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0895
Estonya Nüfusu: 1,326,535 Vaka Sayısı: 1,185 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0893
İskoçya Nüfusu: 5,438,000 Vaka Sayısı: 4,565 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0839
İsveç Nüfusu: 10,099,265 Vaka Sayısı: 8,419 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0834
İran Nüfusu: 83,992,949 Vaka Sayısı: 64,586 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0769
Kanada Nüfusu: 37,742,154 Vaka Sayısı: 19,438 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0515
Çekya Nüfusu: 10,708,981 Vaka Sayısı: 5,312 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0496
Bahreyn Nüfusu: 1,701,575 Vaka Sayısı: 823 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0484
Türkiye Nüfusu: 84,339,067 Vaka Sayısı: 38,226 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0453
Finlandiya Nüfusu: 5,540,720 Vaka Sayısı: 2,487 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0449
Litvanya Nüfusu: 2,722,289 Vaka Sayısı: 955 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0351
Hırvatistan Nüfusu: 4,105,267 Vaka Sayısı: 1,343 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0327
Letonya Nüfusu: 1,886,198 Vaka Sayısı: 577 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0306
BAE Nüfusu: 9,890,402 Vaka Sayısı: 2,659 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0269
Romanya Nüfusu: 19,237,691 Vaka Sayısı: 4,761 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0247
Avustralya Nüfusu: 25,499,884 Vaka Sayısı: 6,104 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0239
Güney Kore Nüfusu: 51,269,185 Vaka Sayısı: 10,423 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0203
Yunanistan Nüfusu: 10,423,054 Vaka Sayısı: 1,884 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0181
Polonya Nüfusu: 37,846,611 Vaka Sayısı: 5,205 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0138
Uruguay Nüfusu: 3,473,730 Vaka Sayısı: 456 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0131
Malezya Nüfusu: 32,365,999 Vaka Sayısı: 4,119 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0127
Belarus Nüfusu: 9,449,323 Vaka Sayısı: 1,066 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0113
Macaristan Nüfusu: 9,660,351 Vaka Sayısı: 980 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0101
Rusya Nüfusu: 145,934,462 Vaka Sayısı: 8,672 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0059
Çin Nüfusu: 1,439,323,776 Vaka Sayısı: 81,865 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0057
Kolombiya Nüfusu: 50,882,891 Vaka Sayısı: 2,054 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0040
Japonya Nüfusu: 126,746,461 Vaka Sayısı: 4,667 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0037
Tayland Nüfusu: 69,799,978 Vaka Sayısı: 2,423 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0035
Tayvan Nüfusu: 23,816,775 Vaka Sayısı: 379 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0016
Endonezya Nüfusu: 273,523,615 Vaka Sayısı: 2,956 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0011
Hindistan Nüfusu: 1,380,004,385 Vaka Sayısı: 5,916 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0004
Vietnam Nüfusu: 97,338,579 Vaka Sayısı: 251 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0003
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