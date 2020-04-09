Ülkelerin koronavirüse yakalanma oranları

Hangi ülkenin nüfusunun yüzde kaçı koronavirüse yakalandı? İşte vaka sayılarının nüfusa oranına göre sıralamayla ülkelerin koronavirüs tablosu

Covid-19'un çok yüksek olan bulaşıcılığı artık tüm bilim dünyası tarafından dile getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün Türkiye'deki koronavirüs istatistiklerini açıkladığı tweetinde hep aynı noktaya dikkat çekiyor: Virüs gücünü temas ortamından alıyor.

Elbette koronavirüs salgınının başladığı tarihten itibaren en çok tartışılan konulardan biri de virüsün gerçekte kaç kişiye bulaştığı. Kimi bilim insanları rakamların açıklanan resmi istatistiklerden çok çok daha fazla kişinin koronavirüse yakalandığını dile getiriyor. Fakat kişilerin hastalığı geçirme şiddeti farklı farklı olduğu için hatta bazı kişilerin farkında bile olmadan hastalığı atlattığı için istatistiklere hiçbir zaman yansımadığı yönündeki tahminler hiç de azımsanmayacak kadar fazla. Virüsün kaç kişiyi enfekte edeceği tartışması da hiç bitmeyecek gibi görünüyor.

Nüfusun yüzde 80'ine o veya bu şekilde bu virüsün bulaşacağı tahminleri yapılıyor.

Peki resmi istatistikler baz alındığında ülkelerin nüfuslarına göre koronavirüs bulaşma oranları halihazırda ne?

Nüfusuna oranla en yüksek koronavirüs bulaşma oranı hangi ülkede? Örneğin dünyada en yüksek vaka sayısı ABD'de olmasına rağmen, nüfusun koronavirüse yakalanma oranı bazında zirvede İzlanda yer alıyor.

ÜLKE ÜLKE KORONAVİRÜS BULAŞMA ORANLARI

İzlanda Nüfusu: 341,243 Vaka Sayısı: 1,616 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.4736

İspanya Nüfusu: 46,754,778 Vaka Sayısı: 148,220 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.3170

İsviçre Nüfusu: 8,654,622 Vaka Sayısı: 23,280 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.2690

İtalya Nüfusu: 60,461,826 Vaka Sayısı: 139,422 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.2306

Belçika Nüfusu: 11,589,623 Vaka Sayısı: 23,403 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.2019

Fransa Nüfusu: 65,273,511 Vaka Sayısı: 112,950 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1730

Avusturya Nüfusu: 9,006,398 Vaka Sayısı: 12,969 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1440

Almanya Nüfusu: 83,783,942 Vaka Sayısı: 113,296 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1352

ABD Nüfusu: 331,002,651 Vaka Sayısı: 435,160 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1315

Portekiz Nüfusu: 10,196,709 Vaka Sayısı: 13,141 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1289

İrlanda Nüfusu: 4,937,786 Vaka Sayısı: 6,074 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1230

Hollanda Nüfusu: 17,134,872 Vaka Sayısı: 20,549 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1199

Norveç Nüfusu: 5,421,241 Vaka Sayısı: 6,042 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1115

İsrail Nüfusu: 8,655,535 Vaka Sayısı: 9,404 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.1086

Danimarka Nüfusu: 5,792,202 Vaka Sayısı: 5,402 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0933

Birleşik Krallık Nüfusu: 67,886,011 Vaka Sayısı: 60,733 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0895

Estonya Nüfusu: 1,326,535 Vaka Sayısı: 1,185 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0893

İskoçya Nüfusu: 5,438,000 Vaka Sayısı: 4,565 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0839

İsveç Nüfusu: 10,099,265 Vaka Sayısı: 8,419 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0834

İran Nüfusu: 83,992,949 Vaka Sayısı: 64,586 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0769

Kanada Nüfusu: 37,742,154 Vaka Sayısı: 19,438 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0515

Çekya Nüfusu: 10,708,981 Vaka Sayısı: 5,312 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0496

Bahreyn Nüfusu: 1,701,575 Vaka Sayısı: 823 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0484

Türkiye Nüfusu: 84,339,067 Vaka Sayısı: 38,226 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0453

Finlandiya Nüfusu: 5,540,720 Vaka Sayısı: 2,487 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0449

Litvanya Nüfusu: 2,722,289 Vaka Sayısı: 955 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0351

Hırvatistan Nüfusu: 4,105,267 Vaka Sayısı: 1,343 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0327

Letonya Nüfusu: 1,886,198 Vaka Sayısı: 577 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0306

BAE Nüfusu: 9,890,402 Vaka Sayısı: 2,659 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0269

Romanya Nüfusu: 19,237,691 Vaka Sayısı: 4,761 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0247

Avustralya Nüfusu: 25,499,884 Vaka Sayısı: 6,104 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0239

Güney Kore Nüfusu: 51,269,185 Vaka Sayısı: 10,423 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0203

Yunanistan Nüfusu: 10,423,054 Vaka Sayısı: 1,884 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0181

Polonya Nüfusu: 37,846,611 Vaka Sayısı: 5,205 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0138

Uruguay Nüfusu: 3,473,730 Vaka Sayısı: 456 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0131

Malezya Nüfusu: 32,365,999 Vaka Sayısı: 4,119 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0127

Belarus Nüfusu: 9,449,323 Vaka Sayısı: 1,066 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0113

Macaristan Nüfusu: 9,660,351 Vaka Sayısı: 980 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0101

Rusya Nüfusu: 145,934,462 Vaka Sayısı: 8,672 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0059

Çin Nüfusu: 1,439,323,776 Vaka Sayısı: 81,865 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0057

Kolombiya Nüfusu: 50,882,891 Vaka Sayısı: 2,054 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0040

Japonya Nüfusu: 126,746,461 Vaka Sayısı: 4,667 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0037

Tayland Nüfusu: 69,799,978 Vaka Sayısı: 2,423 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0035

Tayvan Nüfusu: 23,816,775 Vaka Sayısı: 379 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0016

Endonezya Nüfusu: 273,523,615 Vaka Sayısı: 2,956 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0011

Hindistan Nüfusu: 1,380,004,385 Vaka Sayısı: 5,916 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0004

Vietnam Nüfusu: 97,338,579 Vaka Sayısı: 251 Nüfusun Yüzde Kaçı koronavirüse yakalandı: % 0.0003