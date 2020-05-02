Ülkelerine gidemeyen öğrencilere ODTÜ camisi’nden iftar ve sahur ikramı

Korona tedbirleri kapsamında yurtdışına uçuşların durdurulması üzerine ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu 200 civarı ODTÜ’lü öğrenciye, iftar ve sahur ikramında bulunuluyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) eğitim gören 200 civarında yabancı uyruklu öğrenci, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışı uçuşlarının geçici süreliğine durdurulması üzerine ülkelerine dönemedi.

ODTÜ CAMİSİ’NDEN ÜLKESİNE GİDEMEYEN ÖĞRENCİLERE RAMAZAN YARDIMI

Yerleşke içerisinde faaliyet gösteren ODTÜ Cami’nin imam- Hatibi Nizamettin Şahin, üniversite bünyesindeki vakıflar, Türkiye Diyanet Vakfı Çankaya Şubesi ve hayırseverlerin desteği ile ülkesine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilere iftar ve sahur ikramında bulunmaya başladı. Bunun yanında öğrencilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarına da destek sunuluyor.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

ODTÜ’lü öğrenciler ise Ramazan ayında ve koronavirüs günlerinde yapılan bu destekten ötürü bir hayli memnun. Öğrenciler, ODTÜ Camisi İmam- Hatibi Nizamettin Şahin ve kendilerine bu desteği gösteren kurumlar ile hayırseverlere teşekkür ediyor.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA