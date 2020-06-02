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'Ülkemizin karada, denizde ve havadaki menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edilecek'

MGK Bildirisinde, "Ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir." vurgulanmıştır.
'Ülkemizin karada, denizde ve havadaki menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edilecek'

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, "Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, milli birlik ve beraberlik ile bekayı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ VE FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulduğu, Türkiye'de ve bölgede teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine "gönüllü, onurlu ve güvenli" olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığının bir kez daha teyit edildiği belirtilen bildiride; uluslararası toplumun, bu yöndeki çabalara destek olmaya çağrıldığı bildirildi.

"Uluslararası toplum ilkeli duruş sergilemeli" 
Bildiride, Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru adımlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetin, Libya'nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara Türkiye tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetleri sürdürüleceği vurgulanmış, uluslararası toplum, Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir."

Bildiride ayrıca, küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelede Türkiye'nin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere, her alanda gösterdiği başarının altının çizildiği vurgulandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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