Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı’ndan ihtiyaç sahibi çocuklara mont hediyesi

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı, ''Geleceğimiz Üşümesin” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara mont hediye etti.

Ankara Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "Geleceğimiz Üşümesin" kampanyası büyük ilgi gördü. Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Yüksel, "Geleceğimiz Üşümesin" kampanyasına destek olmak amacıyla afetzede çocuklar için kışlık montlar hazırladı.

Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Yüksel, “Ülkü ocakları olarak vatanımıza, milletimize, devletimize ve bayrağımıza hizmet etmek adına elimizden gelen mücadelenin gayretini fazlasıyla göstermeye çalışıyoruz. Toplumun her alanında duyarlılık oluşturmaya, yardımlaşma kültürünü yaymaya ve örnek olmaya gayret ediyoruz. Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından "Geleceğimiz Üşümesin" diyerek başlattığımız yardım kampanyası neticesinde toplanan montlar çocuklarımıza ulaştırılmıştır. Yaklaşık 100 ila 120 çocuğa mont alınmıştır.

Kış şartlarında çocuklarımızın ihtiyaçları bir nebze olsun karşılanmıştır. Eksiklikleri ve ihtiyaçları bulunan çocuklarımıza yardımcı olabilecek bu tarz kampanyalara devam edeceğiz. Kampanyaya katılarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bugünkü tebessümlerine ortak olan, destek veren, çocuklarımız için yardımlarını esirgemeyen duyarlı, hayırsever herkesten Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her alanda destek olmamız lazım. Soğukların kendini hissettirmeye başladığı ve kış aylarına girdiğimiz bu günlerde Ankara Ülkü Ocakları olarak “Geleceğimiz Üşümesin" kampanyası çerçevesinde Kastamonu sel felaketinde zarar gören çocuklara mont yardımı yaptığımız için çok mutluyum. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için her şeye değerdi” ifadelerini kullandı.