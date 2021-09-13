Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi

Pazar günü Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı Mamak İlçe Başkanlığı tarafından Merhum Alparslan Türkeş’in ruhuna ve kahraman şehitlerimiz adına Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti düzenlendi.



Kur’an-ı Kerim tilavet programına Ülkü Ocakları Genel Merkezi Genel Başkan Şehit Aileleri Koordinasyon Birim Başkanı Abdullah Koşar, Ülkü ocakları Ankara İl Başkanı Başdanışmanı Aytaç Boduroğlu, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı Şehit Aileleri Koordinasyon Başkanı Oktay Pehlivanoğlu, MHP MYK Üyesi İbrahim Çiftçi, MHP Mamak Belediyesi Encümen Üyeleri, MHP Mamak İlçe Yönetim üyeleri, AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şahiner, geçmiş dönem Mamak Ocak başkanları, Ülkücü şehit aileleri ve Vatan için Şehit olan Kahraman Askerlerimizin aileleri, Mamak Türk Kızılay Yöneticileri, İl STK Federasyon yöneticileri ve Mamak Mahalle muhtarları katıldı.

“RABBİM BU TÜR ACILARI BİR DAHA YAŞATMASIN”

Kur’an tilavetinin ardından dualar okundu. Gerçekleştirilen tilavetin ardından konuşma yapan Ülkü Ocakları İlçe başkanı Oktay Sözdinler: “Başta Alparslan Türkeş olmak üzere tüm Ülkücü şehitlerimizin ve bu vatan için canını feda eden şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okutup ve dualar ediyoruz. Bizde Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı olarak şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Pandemiye rağmen katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Allah milletimize sabır versin. Rabbim bu tür acıları bir daha yaşatmasın.