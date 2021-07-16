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Ülkü Ocaklarından çocuklara bayram hediyesi

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık ve anlayarak hızlı okuma yazılımı olan “ODAK 2023”ü hediye etti.
Ülkü Ocaklarından çocuklara bayram hediyesi

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindirdi. İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıtan Yüksel, pandemi döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilere Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin yapay zeka teknolojisiyle geliştirmiş olduğu anlayarak hızlı okuma yazılımı olan “ODAK 2023”ü dağıttı.

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OKUMA BOZUKLUKLARINI GİDERİYOR

Uygulama hakkında bilgi veren Yüksel,  “ODAK 2023”ün kullanıcıların dikkatlerini artırmak, odaklanma becerilerini geliştirmek ve okuma bozukluklarını gidermek amacıyla geliştirildiğin söyledi. Yüksel, bu uygulama ile elde edilmiş olan becerilerin zamanla kaybolmasının söz konusu olmadığını belirtti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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