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Ülkü Ocakları’ndan sürdürülebilir tarım yani permakültür projesi

Ülkü Ocakları “permakültür” adlı bir projeyi hayata geçiriyor. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, tüm ülkücüleri permakültür yani sürdürülebilir tarım projesine katılmaya davet etti. Peki permakültür nedir? Projeye nasıl başvuru yapılır?
Ülkü Ocakları’ndan sürdürülebilir tarım yani permakültür projesi

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, “permakültür” adlı bir projeyi hayata geçiriyor.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, tüm ülkücüleri permakültür yani sürdürülebilir tarım projesine katılmaya davet etti.

Peki permakültür nedir, permakültür projesi kapsamında neler yapılacak, sürdürülebilir tarım nasıl yapılır? 

Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım açıklamasında, bu konularda bilgi verdi.

ulku-ocaklari-permakultur-projesi-afisi.jpgKonuşmasına, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa ederken, her alanda bilinçli ve kültürlü nesiller yetişmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek başlayan Yıldırım, Ülkü Ocakları olarak dünyada ve ülkemizde yaşanabilecek sorunlara yönelik çözümler üretebilmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade ederek “Yaz döneminde ise tüm il ve ilçe ocaklarımızda Permakültür yani sürdürülebilir Tarım projemizi başlatıyoruz” bilgisini verdi. 

Permakültür nedir? 

Başkan Yıldırım, permakültürün, özellikle şehirlerde; balkon, teras ve bahçe gibi değerlendirilebilir alanlarda herkesin kendi sebze ve meyvesini yetiştirmesini sağlayan ve bunun da sürdürülebilir olmasını sağlayan bir tasarım modeli olduğuna dikkat çekerek “Bu vesileyle tüm ülküdaşlarımızı gelecek günlerde duyuracağımız permakültür projemize katılmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu. 

ulku-ocaklari-permakultur-projesi-tanitim-afisi-001.jpgTÜRKEŞ'İN İLKESİ, BAHÇELİ'NİN ANLAYIŞI

Yıldırım ayrıca şunları kaydetti:

"Gençlerimizin tarım ve hayvancılık konusunda farkındalığını artırmak için permakültür alanında çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

Ülkü Ocakları olarak Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in 9 ışık doktrinindeki köycülük ilkesi ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'toprağın dili tarımdır' anlayışı çerçevesinde harekete geçiyoruz."

"Ülkü Ocakları olarak, ülkemizde ve dünyada yaşanması öngörülen sorunlardan birisi olan 'Küresel Gıda Krizi'ne yönelik çözüm üretmek adına Permakültür çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz."

"Türk gençliği ve vatanımızın her kesimden insanı ile permakültürü günlük hayatımıza entegre ederek bu proje ile birlikte, gelecekte ülkemizin hem kendine yeten hem de dünyaya ihracat yapabilen tarım devi bir ülke olmasını hedefliyoruz."

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PERMAKÜLTÜR PROJESİ BAŞVURU FORMU

Ocak’ta “Permakültür Eğitim Kursu” da açıldı. Ülkü Ocakları’nın resmi internet sitesinin açılış sayfası ve menüsüne eklenen “PERMAKÜLTÜR” sekmesinden Permakültür Eğitim Kursu’na katılmak isteyenlere başvuru formu imkanı sunuluyor.

Gazeteilksayfa.com

 

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