Ülkücü şehitler anıldı

Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı, 12 Eylül darbesinde hayatını kaybeden Ülkücü şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı tarafından 12 Eylül darbesinde hayatını kaybeden Ülkücü şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Kur’an-ı Kerim tilavet programına Ülkü Ocakları Genel Merkezi Genel Başkan Şehit Aileleri Koordinasyon Birim Başkanı Abdullah Koşar, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Başdanışmanı Aytaç Boduroğlu, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı Şehit Aileleri Koordinasyon Başkanı Oktay Pehlivanoğlu, MHP MYK Üyesi İbrahim Çiftçi, MHP Mamak Belediyesi encümen üyeleri, MHP Mamak ilçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Fatih Şahiner, mahalle muhtarları, şehit aileleri, Mamak Türk Kızılay yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

KUR'AN OKUTULUP DUALAR EDİLDİ

Gerçekleştirilen Kur'an tilavetinin ardından konuşma yapan Ülkü Ocakları Mamak İlçe başkanı Oktay Sözdinler, “Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere tüm Ülkücü ve vatanı için canının feda eden şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okutup, dualar ettik. Ülkü Ocakları Mamak İlçe Bakanlığı olarak şehitlerimize rahmet diliyoruz, gazilerimize şifalar diliyoruz." dedi.

Cengiz Toksarı/İLKSAYFA