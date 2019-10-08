Ülkücülerin acı kaybı: Aytekin Yıldırım kimdir?

Ülkücü camianın tanınmış isimlerinden Aytekin Yıldırım vefat etti. Aytekin Yıldırım kimdir, hangi görevlerde bulundu, Ülkü Ocakları ile ilgisi ne?

Ülkücü camianın tanınmış isimlerinden Aytekin Yıldırım vefat etti. Aytekin Yıldırım kimdir , hangi görevlerde bulundu, Ülkü Ocakları ile ilgisi ne?

1960'lı yıllardan itibaren ülkücü gençliğin önde gelen isimlerinden olan Aytekin Yıldırım, hayatını kaybetti.

Aytekin Yıldırım, bu sabah İstanbul'da evinde vefat etti.

Yıldırım'ın cenaze namazının 9 Ekim 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami'nde kılınacağı bildirildi.

Cenazeye çiçek gönderilmemesi, ille de göndermek isteyenlerin Cerrahpaşa Vakfı na bağışta bulunmaları istendi.

Aytekin Yıldırım, Tarsus doğumlu.

1968-1970 yılları arasında Ülkü Ocakları Birliği 'nin Kurucu Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

1971'de Ankara Siyasal'dan mezun olduktan sonra Ticaret Bakanlığı ve DPT'de uzmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

12 Eylül darbesinden sonra özel sektörde çalıştı.

BAHÇELİ'YE RAKİP OLMUŞTU

Ülkücü camianın kurucu genel başkan sıfatıyla tanıdığı Yıldırım, 2003'te MHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklamış, kıdem ve kariyer itibariyle liderliğe en yakın isim olduğunu söylemişti.

Yıldırım, o tarihlerde Yeni Şafak'a verdiği röportajda, diğer aday arkadaşlarıyla yıllar öncesinden başlayan arkadaşlık ve dostluk duygularıyla görüşmelerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Aytekin Yıldırım, en kıdemli, ülkücü teşkilat başkanı olup mesleği ve kariyeri itibariyle Başkanlığa en yakın isimdir" demişti.

2003'teki kongrede, Aytekin Yıldırım'ın yanı sıra Koray Aydın ve Ramiz Ongun da aday olmuş, Devlet Bahçeli, 1127 geçerli oyun 688’ini alarak, genel başkanlığa yeniden seçilmişti.