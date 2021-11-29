Ulucanlar Cezaevi’nin Kadınlar Koğuşu olan 12’nci koğuş, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek

Ulucanlar Cezaevi’nin geçmişte Kadınlar Koğuşu olan 12’nci koğuşu, artık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek. Altındağ Belediyesi, yaptığı yeni düzenlemeyle, kadınlar koğuşunun kapılarını bu kez kadınların eğitimi için açtı.

Kadınlar Koğuşu, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi oldu. Hacettepe Mahallesi’ndeki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Ulucanlar Cezaevi’nin 12’nci koğuşuna taşındı. Merkez, bundan böyle Ulucanlar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi adıyla, kadınlara kapılarını açacak. Yapılan yeni düzenlemeden merkez üyelerinin çok memnun olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Mahalledeki tüm kadınlarımızı bu merkezden faydalanmaya davet ediyorum. Burası Altındağlı kadınların mesleki eğitimler gördüğü bir okul adeta… Kadınlar burada aldıkları eğitimler sayesinde ev ekonomilerine de katkı sunabilecek. Merkezde mesleki eğitimlerin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetler de yer alıyor.” dedi.

“KADINLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR YER”

Kadınlar Koğuşu olarak bilinen 12’nci koğuşun geçmişte kadınların kaldığı, pek çok acının yaşandığı kadın cezaevi olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, “Burası kadınlar için çok anlamlı bir yer… Bu anlamlı yerin en anlamlı şekilde kullanılması için elimizden geleni yaptık. Buranın kapısını yine kadınlar için açtık. Ama kadınlar bu kez eğitim almak için geliyorlar. Burada hobi ve meslek edindirme kurslarına katılarak, iş ve meslek öğreniyorlar. Geleceğe umutla bakıyorlar…” ifadelerini kullandı.