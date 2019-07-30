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Ulucanlar Müze'sine mükemmellik sertifikası verildi

Ankara'nın en çok ziyaret edilen müzesi olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne bir ödül daha... Müze, 2019 yılında da "Mükemmellik" sertifikasına sahip oldu.
Ulucanlar Müze'sine mükemmellik sertifikası verildi

Dünyanın en büyük seyahat sitesi TripAdvisor'daki gezgin değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıllarda "Mükemmellik Sertifikası" ile ödüllendirilen Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2019 yılında da bu ünvanı kimseye kaptırmadı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2019 yılında da TripAdvisor "Mükemmelik Sertifikası" nın sahibi oldu. Dünya genelinde yapılan misafir değerlendirmeleri neticesinde belirlenen ve "5" üzerinden minimum "4" puan alan otel ve işletmelere verilen "Trip Advisor" Mükemmellik Sertifikası" sayesinde, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin mükemmelliği bir kez daha tescillenmiş oldu.

GEZGİNLERİN FAVORİSİ

Her yıl verilen ödül, mükemmel bir konukseverlik sergileyen işletmeleri onurlandırmak için ve sadece TripAdvisor'da sürekli olarak olağanüstü gezgin yorumları alan kuruluşlara veriliyor. TripAdvisor, ödül sahiplerini belirlemek için gezginlerin son 12 aylık dönem içinde TripAdvisor'daki yorum ve görüşlerinin kalitesi, sayısı ve güncelliği ile birlikte işletmenin sitedeki aâ‚¬Ã‹ş"Popülerlik Göstergesi'nde kalma süresi ve sıralamasını dikkate alan özel bir algoritma kullanıyor.

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MİSAFİR DEĞERLENDİRMELERİ ÖNEMLİ

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, en çok ziyaret edilen özel müze ünvanını da elinde bulunduran Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin, dünyaca ünlü, önemli bir ödül daha almasının çok memnuniyet verici olduğunu söyledi. Müzenin daha önce de farklı kurum ve kuruluşlardan ödüller aldığını hatırlatan Başkan Balcı, misafir değerlendirmeleri sonucunda bu ödüle layık görülmüş olmanın ayrı bir anlamı olduğunu belirtti. Başkan Balcı, Türkiye'nin yakın tarihine ait izleri yakından görmek isteyen herkesi, Ulucanlar Cezaevi'ni Müzesi'ne davet etti.

KAPANIŞ SAATİ DEĞİŞTİ

Başkan Balcı, müzede yaz saati uygulamasına geçildiğini de sözlerine ekledi. "Eskiden saat 17:00 olan müzenin kapanış saati, saat 18:00'e alındı. Müzemiz yaz boyunca saat 18:00'e kadar açık kalacak. Müzemize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu kararı aldık. Pazartesi günleri tüm müzeler gibi Ulucanlar Cezaevi Müzesi de kapalı... Ancak diğer günler açık ve saat 18:00'e kadar ziyaret edilebilir." dedi.
 

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