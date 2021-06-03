Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı Sergi Salonu’nda açılan sergi sanatseverleri bekliyor

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu yeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. “Gözün gönlün nuru” temalı hat ve tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Gözün gönlün nuru” sanatseverlerle buluştu. Sanatçılar Fatma Alparslan, Fatma Köse ve Şaziye Ölçer’in eserlerinin yer aldığı sergi, büyük beğeni topladı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı Sergi Salonu’nda açılan sergi, 5 Haziran’a kadar açık kalacak. Sergide geleneksel el sanatları olan hat ve tezhibin en güzel örneklerini görmek mümkün…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. İhsan Toktaş ve Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Şahin’in küratörlüğünde açılan serginin, hat ve tezhip sanatının en güzel örneklerini sergilediğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tüm sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.