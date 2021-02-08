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Ulucanlar’da çevreci aydınlatma dönemi başladı

Altındağ Belediyesi, Hamamönü ve Hamamarkası’ndan sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde de güneş enerjisiyle aydınlanma dönemini başlattı.
Ulucanlar’da çevreci aydınlatma dönemi başladı

Altındağ’da güneş enerjisiyle aydınlanma giderek yaygınlaşıyor. Daha önce Hamamarkası bölgesinde denenen ve çok verim alınan güneş enerjisiyle aydınlatma sisteminden, Hamamönü bölgesinde de çok verim alınması üzerine, kapsamı genişletildi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde de hem ekonomik hem de ekolojik aydınlanma dönemi başladı.

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Bu uygulama sayesinde hem ekonomik hem de çevreye hiç zarar vermeyecek şekilde aydınlatma sağlandığını söyleyen Başkan Asım Balcı “İlk olarak Hamamarkası bölgesinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı, Altındağ’ın diğer bölgelerinde de giderek yaygınlaştırıyoruz. Önce Hamamarkası bölgesinde denedik ve çok verimli olduğunu gördük. Vatandaşlarımız da bizler de çok memnun kaldık. Ardından Hamamönü bölgesinde hayata geçirdik. Burada da amacımıza ulaştık. Bunun üzerine, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde var olan elektrikli aydınlatma direklerini, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirdik. Bu uygulamayı, Altındağ'ın diğer alanlarında da hayata geçireceğiz inşallah…” dedi.

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HEM EKONOMİK HEM ÇEVREYE DOST
Başkan Balcı güneş enerjili aydınlatma uygulamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Kullanımını ve verimini denediğimiz bir sistemi Altındağımızın bir başka bölgesinde daha hizmete geçirdiğimiz için mutluyuz. Hamamönü ve Hamamarkası bölgesinde aydınlatma, güvenlik açısından çok önemliydi. Aydınlatmanın çok daha iyi olması bölgenin güvenliği açısından oldukça önem taşıyordu ve vatandaşlarımızdan da bu konu ile ilgili çok talep geliyordu. Bu bölgelerde bu sorunu, hem ekonomik hem de çevreye dost olan güneş enerjisiyle aydınlanma sistemi sayesinde çözdük. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bu uygulamadan çok memnun kalacağımıza inanıyorum.

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Her biri 4,5 metre yüksekliğinde olan, solar aydınlatma direklerini bölgeye diktik. Her birinin üzerinde 40X40 ölçülerinde güneş enerjisi paneli bulunuyor. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden, gece boyunca aydınlatmada faydalanıyoruz. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketiyoruz.”

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