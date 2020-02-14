Kayak turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ Kayak Merkezi, kış mevsiminde birçok turist ağırlamakta. Peki, Uludağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Uludağ Kayak Merkezi, Bursa’da bulunmaktadır. Ülkemizin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ’ın yüksekliği 2 bin 543 metredir ve Uludağ, Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olarak bilinir. Türkiye’nin kış turizmi açısından en çok tercih edilen noktalarından biri olan Uludağ Kayak Merkezi, konumu, kayak yapma imkânı, konaklama, yeme-içme, imkânları sayesinde Türkiye’de kayak merkezi denince akla gelen ilk yer.

Uludağ Kayak Merkezine nerede? Uludağ Kayak Merkezine nasıl gidilir? Uludağ Kayak Merkezine girişler ne kadar? Uludağ Kayak Merkezi ücretleri ne kadar?

Uludağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Bursa’ya 40 km uzaklıkta bulunan Uludağ Kayak Merkezi’ne ulaşım çeşitli alternatiflerle sağlanmaktadır.

Bursa’nın İstanbul’a 240 km, İzmir’e 330 km, Ankara’ya 380 km uzaklıktadır. Uludağ’a dolmuş vasıtasıyla gitmek için Bursa şehir merkezinden hareket eden dolmuşları kullanabilirsiniz.

Şehir içi Otobüs hatları;

S1-S2: Heykel - Teleferik hattı

4B: Çekirge Devlet Hastanesi - Teleferik hattı

15A-15B: Merinos - Kent Meydanı - Teleferik hattı

E12-E13: Uludağ Üniversitesi – Teleferik hattı

G3 Temenyeri – teleferik hattına binerek gidebilirsiniz.

Şahsi aracınızla gitmek için, şehrin doğu bölgesinden geliyorsanız, Heykel yakınlarında bulunan Pınarbaşı tarafından Uludağ yoluna girebilirsiniz. Şehrin batı bölgesinden gelecek olanlar için Heykel semtinin batısında kalan Çekirge tarafından Uludağ’a gidebilirsiniz.

Uludağ Kayak Merkezine girişler ne kadar? Uludağ Kayak Merkezi ücretleri ne kadar?

Araç Giriş fiyatları;

Otomobil: 18 TL

Bisiklet: 6 TL

Motosiklet: 9 TL

Minibüs: 54 TL

Otobüs: 162 TL

2020 Uludağ Kayak Merkezi Skipass ücretleri;

2020 Uludağ Kayak Merkezi'nde kayak ücretleri Şu şekilde;

4 saatlik kayak ücreti 100 TL iken, 1 günlük ücret 165 TL.

Tek Çıkış: 20 TL

4 Saatlik: 100 TL

1 Günlük: 165 TL

1.5 Günlük: 220 TL

2 Günlük: 285 TL

2.5 Günlük: 330 TL

3 Günlük: 385 TL

4 Günlük: 440 TL

5 Günlük: 495 TL

Uludağ Kayak Merkezi ücretleri ne kadar?

2020 Uludağ Kayak Merkezi ekipman ücretleri;

Kayak takımı kirası: 50-100 TL arası

Kıyafet takımı alt-üst kirası: 35-80 TL arası

Snowboard kirası: 60-110 TL arası

Gözlük kirası: 20-30 TL arası

Eldiven kirası: 30-40 TL arası

2020 Uludağ Kayak Merkezi teleferik ücretleri

Öğrenci bilet fiyatı: 25 TL tek yön – 35 TL gidiş-dönüş

Tam bilet fiyatı: 35 TL tek yön – 48 TL gidiş-dönüş

65 yaş üstü bilet fiyatı: 25 TL tek yön – 35 TL gidiş-dönüş

0-6 yaş bilet fiyatı: Ücret alınmıyor.

Bisiklet bilet fiyatları: 12-17 saatleri arası tek yön 60 TL, bu saatler dışında tek yön 35 TL

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