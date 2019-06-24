  • BIST 95.473
  • Altın 258,083
  • Dolar 5,7207
  • Euro 6,5074
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
» »

Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı

Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı
Bursa’da Uludağ’a kamp yapmaya giden Arnavutluk vatandaşı 4 turistten 2'si, zirve tırmanışının ardından inişe geçtikleri sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine yaralı 2 turist, olay yerine gelen arama-k

Arnavutluk’tan Bursa’ya gezmeye gelen Arlinu Salihu, Advar Xhabafti, Shkodran Yashari ve Yıly Xhar, dün Uludağ tırmanış gerçekleştirdi. Geceyi zirvede kurdukları kampta geçiren 4 turist dağcı, bu sabah Göller Bölgesi’ne dönmek üzere inişe geçti. kayalık bölgede birbirlerine tutunarak indikleri sırada gruptan 2 dağcı, kayarak yaklaşık 5 metre yük seklikten düştü. Olayda Arlinu Salihu ve Advar Xhabafti’nin ayak ve kafalarında kırıklar oluşurken, Shkodran Yashari ve Yıly Xhar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından yaralılara ulaştı. İlk müdahaleleri yapılan yaralı turistler, ekipler tarafından araçların bulunduğu bölgeye indirildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı dağcılar tedavi altına alındı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı
Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı
Eğlence çıkışı gerginlik... Mesut Özil isyan etti
Eğlence çıkışı gerginlik... Mesut Özil isyan etti
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Maganda dehşeti: Akıllanmayacaklar!
Maganda dehşeti: Akıllanmayacaklar!
Son Eklenen Videolar
Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın
Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti