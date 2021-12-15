Uludağ'da kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Uludağ bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ’da kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı.
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da sezon, yoğun karla başladı. Kar yağışı, dün akşamdan beri etkili olurken, kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı. Araçlarına zincir takmayan sürücülerin Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.
15 Aralık 2021 Çarşamba 12:58
1 / 4