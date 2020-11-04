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Uludağ'da kar yağışı etkisini gösteriyor

Bursa’da, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte önemli kış turizmi bölgelerinden Uludağ’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Uludağ'da kar yağışı etkisini gösteriyor

Sezonun ilk kar yağışını geçen hafta alan Uludağ’da, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Uludağ’daki sıcaklık -0,3 derece olarak ölçüldü. Geçen hafta sonu günübirlikçilerin ziyaret ettiği Uludağ hafta içerisinde sakinliğini korurken, ilerleyen günlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Öte yandan, Bursa merkezdeki hava sıcaklığı ise 13 dereceye kadar düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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