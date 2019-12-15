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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 14'üncü gününde devam ediliyor.
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarında uçak ve helikopterler kullanılamıyor.

Söz konusu bölgenin sarp ve kayalık, arazinin engebeli olmasının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, ekiplerin arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ekipler, çalışmalarını Efe Sarp'a ait mont ve berenin yanı sıra iki batonun (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunduğu Küreklidere mevkisinde sürdürüyor.

Çalışmalarda şu ana kadar başka herhangi bir bulguya rastlanamadığı bildirildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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