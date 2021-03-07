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Uludağ'da kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonu yoğunluk yaşanıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yeni tip koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda pistlerde yoğunluk yaşanıyor.
Uludağ'da kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonu yoğunluk yaşanıyor

Hafta sonunu fırsat bilenler, Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde karın keyfini çıkarıyor.

Kayak, kızak ve snowboard ile tatillerini değerlendiren günübirlikçiler ve bölgede konaklayan tatilciler, kar motorlarıyla gezinti de yapıyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 14, en yüksek 1 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü.

Jandarmadan yoğun denetim
Dinamik denetim uygulaması kapsamında Uludağ'daki tatilcilere jandarma ekipleri sık sık uyarılarda bulunuyor.

Maske ve mesafe kurallarına uymayanlara idari para cezası veriliyor.

Uludağ'da tedbir amaçlı 5 trafik, 3 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 7 asayiş timi ile sivil 128 jandarma personeli görev alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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