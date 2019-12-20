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Uludağ'da ölen Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'da toprağa verildi

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmalarından 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki arkadaştan Efe Sarp'ın cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde defnedildi.
Uludağ'da ölen Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'da toprağa verildi

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmalarından 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki arkadaştan Efe Sarp'ın (37) naaşı, yakınları tarafından Karacasu Belediyesine ait gasilhaneden alınarak Cumaönü Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılanlar, baba Tangör ile anne Asuman Sarp'a taziyelerini iletti. Anne Sarp, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Efe Sarp'ın kız kardeşi Asutan Yalçın, annesini teskin etmeye çalıştı.

Buharkent Müftüsü Mehmet Karatuğ'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarp'ın naaşı, Tabak Hacı İbrahimler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Karacasu Kaymakamı Ahmet Solay, Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen ile Efe Sarp'ın arkadaşları da katıldı.

Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra iki baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde önceki gün sabah erken saatlerde ekipler, Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı.

Çalışmalarını aynı bölgede yoğun şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra bir kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen iki cesetten birinin Efe Sarp'a, diğerinin Mert Alpaslan'a ait olduğu teşhis edilmiş, ölüm nedenleri ise "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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