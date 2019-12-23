  • BIST 112.027
  • Altın 283,531
  • Dolar 5,9441
  • Euro 6,5879
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 12 °C
»

Uludağ'da vatandaşın kar hasreti

Uludağ’a beklenen kar yağışı olmaması sebebiyle gelen tatilciler ve işletmeciler hayal kırıklığı yaşıyor.
Uludağ'da vatandaşın kar hasreti

Uludağ yeni yıl öncesi tatilcilerin akınına uğruyor. Ancak 2 hafta önce yağan kar eridi.

Yerli ve yabancı turistlerin tatil için ilgi gösterdiği Uludağ’da otellerin doruluk oranı yüzde 90’a ulaştı.   2018 yılında Ekim ayında yağan karla birlikte Uludağ’da kayak sezonu açılmıştı, fakat bu sene Uludağ’da yoğun tatilci olmasına rağmen kar kalınlığı beklenen seviyeye ulaşmadı.

VATANDAŞ ÜZGÜN

Yurdun bir çok bölgesine kaymak ve karda eğlenmek için gelen tatilciler ise gördükleri manzara karşısında üzüldü.

ÇOCUKLAR POŞETLERLE KAYDI

Bölgede eriyen karlar sonrası oluşan buzlanma çocuklara yaradı. Çocuklar poşetlerle kayarak zirvenin keyfini çıkarmaya çalıştı. Öte yandan jandarma ekipleri de gelen tatilcileri sis ve buzlamaya karşı ikaz etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuzla'da gemide yangın23 Aralık 2019 Pazartesi 15:28
  • Yerli otomobilden ilk ayrıntı geldi23 Aralık 2019 Pazartesi 15:03
  • Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası verildi23 Aralık 2019 Pazartesi 12:34
  • Katil zanlısı: Beni çıkarmayın, çıkınca yine öldürürüm23 Aralık 2019 Pazartesi 12:12
  • Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED Raporu kabul edildi23 Aralık 2019 Pazartesi 11:54
  • MHP'li başkana silahlı saldırı: Durumu ağır23 Aralık 2019 Pazartesi 11:47
  • Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı23 Aralık 2019 Pazartesi 11:44
  • Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi23 Aralık 2019 Pazartesi 11:33
  • TÜBİTAK 10 personel alacak23 Aralık 2019 Pazartesi 10:40
  • Aygün'e disiplin soruşturması23 Aralık 2019 Pazartesi 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti