Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, ekiplerce 6 saat sonra kurtarıldı. Mahsur kaldıkları dere yatağından kurtarılan kişilerden ikisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, ekiplerce 6 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru kestane toplamak için yürüyen 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.

Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetine katıldı.

Ekipler, kaybolan kişileri 150 metre derinlikteki dere yatağında buldu.

Aynı aileden oldukları öğrenilen Melih ve Mahmut Turan, Murat Danak ve Muharrem Gültekin, 6 saat sonra kurtarılarak dere yatağından çıkartıldı.

Bölgede rahatsızlanan epilepsi hastası Mahmut Turan ve Danak, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Hepimiz birbirimize kenetlendik"

Murat Danak, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın kararması yüzünden yönlerini kaybettiklerini söyledi.

Üşüdüklerini ve tedirgin olduklarını belirten Danak, "Yeğenim epilepsi hastası, o biraz fenalaştı. Buraya kestane toplamak için geldik. Aslında bir yoldan geçemedik. Geri de dönemedik. Hava karanlıktı ve telefonumuzun şarjı bitiyordu. Bu yüzden ekiplere haber verip sabit bekledik. Ufak çaplı ateş yakarak ısınmaya çalıştık. Ekipler, büyük özveri gösterdi, onlara teşekkür ediyorum. Hepimiz birbirimize kenetlendik. Çok şükür kurtulduk." ifadelerini kullandı.

Mahmut Turan da ekiplere haber verdikten sonra panik yapmadan beklediklerini dile getirdi.

Kayalıklardan aşağı atladıklarını ve bu durumun kendilerini zora soktuğunu anlatan Turan, "Bir daha yukarı çıkamadık. Sonra ekipler bizi buldu." dedi.