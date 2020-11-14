Ulugöl hazan renkleriyle büyülüyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve dört mevsim ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen Ulugöl, sonbaharla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.

Yılın her mevsiminde ayrı güzelliği içerisinde barındıran Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı Ulugöl, hazan mevsiminde sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Ulugöl, birçok farklı ağaçlardan oluşan göz alıcı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa yürüyüşü tutkunları ve fotoğraf meraklılarının özellikle yoğun ilgi gösterdiği Ulugöl, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerinde de akınını uğruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Ulugöl'ün Karadeniz'de yerli ve yabancı turistler tarafından çok sık ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini söyledi.

Ulugöl'ün doğal güzelliğinin şimdiye kadar çok iyi korunduğuna dikkati çeken Güler, "Ulugöl kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar güzellikte bir yer. Ordulular böyle bir yere sahip olduğu için oldukça şanslı." dedi.

Güler, Ulugöl'ün 12 ay ziyaret edilen bir tabiat parkı olduğunu dile getirerek, gölün, sonbaharla birlikte ziyaretçi akınına uğradığını vurguladı.

Özellikle hafta sonları vatandaşların aileleriyle birlikte Ulugöl'e giderek dinlenme ve piknik yapma imkanı bulabildiğini söyleyen Güler, isteyen ailelerin gölün çevresinde bulunan bungalov evlerde kalarak geceyi geçirdiğini aktardı.

Güler, Ulugöl'ün tabiatını bozmadan yapılan yeni çalışmalarla bölgenin daha çok turist almasının hedeflendiğine de dikkati çekerek, "Yapacağımız yeniliklerle burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek. Çalışmalarımızın sonucunda güzel işler ortaya çıkacak." dedi.

Ulugöl'ün sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle daha güzel olduğunu belirten Güler, bu görüntüleri kaçırmak istemeyen insanların bölgeye gelerek hoşça vakit geçirdiğini anlattı.

Ulugöl’e herkesin gelmesini tavsiye eden Güler, "Ulugöl muhteşem manzarasıyla çok güzel bir yer. Türkiye'mizin keşfedilmemiş cennet gibi yerleri var. Ulugöl’de bunlardan bir tanesi. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.