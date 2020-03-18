Ulus hali boş kaldı!

Koronaya karşı tedbirler arttı, vatandaş evden çıkmıyor. Gün içerisinde binlerce insanın uğradığı Ulus Hali de boş kaldı. Hal esnafı ise sağlığının her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, ticari kaygıları bir kenara bıraktıklarını söylüyor.

Korona virüse karşı devlet yeni yeni kararlar almaya devam ederken, Başkent’te vatandaşlar da mümkün olduğunca sokağa çıkmayarak, tedbir alıyor.

Ankara’nın alışveriş denildiğinde ilk akla gelen Ulus Hali de tedbirlerden nasibini alıyor. Gün içerisinde binlerce insanın akın ettiği Ulus Hali’nde şu günlerde ise çok az sayıda vatandaşın alışveriş yaptığı görülüyor.

Hal esnafı insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, ticari kaygıları bir kenara bıraktıklarını söylüyor.

KORONA TEZGAHLARI DA VURDU

Vatandaşların tedbir amaçlı evden çıkmadığını, bu yüzden işlerinin azaldığını belirten hal esnafı, şunları söylüyor: “Korona tezgahları da vurdu. İşlerimiz büyük ölçüde azaldı. Müşteriler geliyor ama normal bir günden yüzde 80 daha az müşteri geliyor. Zaruri ihtiyaçlarını alıyor ve gidiyor.”

“SAĞLIK”, TİCARİ KAYGILARIN ÖNÜNE GEÇTİ

“İnsan sağlığı her şeyden önemli. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça buraya alışverişe gelmesinler. Bizler vatandaşlarımız için hizmet vermeye devam ediiyoruz. İş olmasa da olur. Önemli olan sağlığımız. Yaşadığımız bu günler normal günlerden farklı. O yüzden önce sağlık diyeceğiz, ticari kaygıları bir kenara bırakacağız.”

TOPLU TAŞIMA KULLANAN KİŞİ SAYISI DA AZALDI

Sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından toplu taşımaları kullanan kişi sayılarıda azaldı. Gün içerisinde yoğunluk yaşanan birçok otobüs hattının neredeyse boş sefer yapması objektiflerimize böyle yansıdı. İlgili bakanlık, Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerde vatandaşları koronaya karşı uyararak zaruriyet olmadığı sürece evlerden çıkılmaması konusunda uyardı.

ULUS MEYDAN BOŞ KALDI

Başkentlilerin yıllardır buluşma mekanlarından birisi olan Ulus Meydanı da koronovirüsünden nasibini aldı. Öğlen saatlerinde dahi meydanda kimsenin olmayışı objektiflerimize böyle yansıdı. Gün içerisinde yüzlerce kişinin beklediği alanda 3-5 kişinin olması gözlerden kaçmadı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA