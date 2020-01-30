Ulus Kaledibi’ndeki fidancılar taşınma konusunda kararsız

Ulus Kaledibi’nde fidancılık ve çiçekçilik yapan esnaf taşınma iddialarına karşı gazetemize konuştu.

Ulus Kaledibi’nde fidancılık ve çiçekçilik yapan esnaf taşınma iddialarına karşı gazetemize konuştu. Bir grup esnaf yıllardır elektrik ve sudan yoksun oldukları için taşınmanın iyi olacağını düşünürken, bazı esnaflar ise müşterinin ayağının alıştığı için yer değiştirmenin kendilerini bitireceğini savunuyor.



Altındağ'da Bentderesi Caddesi üzerinde Kaledibi adıyla bilinen bölgede fidancılık ve çiçekçilik yapan esnaf, Ulus'un yanı başında olmalarına rağmen, şehrin elektrik ve su şebekesinden yoksun biçimde çalışıyor. Yıllardır aynı sorunla boğuşan esnaf, taşınma konusunda ise kararsız. Bazı esnaflar bölgenin kentsel dönüşümle birlikte harap bir hal aldığı için taşınmanın kendileri için iyi olacağını düşünürken, bazı esnaflar ise müşterinin ayağının alıştığını, taşınma durumunun kendilerini bitireceğini iddia ediyor.

ELEKTRİK VE SU YOK

Hıdırlık Tepe'nin tam karşısında Ankara Kalesi'nin eteklerinin altında kaldığı için Kaledibi olarak adlandırılan bölgede, fidancılık ve çiçekçilik yaparak geçimini sağlayan esnaf, elektrik ve su şebekesinden istifade edemediklerini belirtiyor. Maliye Bakanlığı'na ait olan Milli Emlak'ın kiracısı olduklarını ifade eden esnaf, bölgenin taşınacağı iddiasının yıllardır olduğunu; ancak şimdiye kadar bu konuda hiç bir somut girişimin olmadığını söylüyor.

BÖLGE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE

Bölgenin kentsel dönüşüme girmesi ile birlikte kendilerinin de başka bir bölgeye taşınacağından endişe duyan esnaf, uzun yıllardır aynı bölgede bulunmaları sebebiyle müşterinin ayağının alıştığını belirtiyor.

MAĞDUR EDİLMEYELİM

Yıllardır Milli Emlak'a kira ödediklerini ifade eden esnaf, baskın bir tahliye karar alınmasını uygun olmayacağını ifade ederek, kendilerinin mağdur edilmeden, devlet tarafından gösterilecek yeni bir yere taşınmalarının en doğru yöntem olacağını söylese de bazı esnaflar taşınmanın kendi işlerini bitireceğini iddia ediyor.

TAŞINMAK İSTİYORUZ

40 yıldır bölgede çiçek satışı yapan Erdönmez ailesi ise taşınmaktan yana. Gazetemize konuşan Ali Erdönmez, “Burası yıllardır biz tarafından işletiliyor. Arkamız kale olduğu için elektrik veremiyorlar. Suyumuz da yok. Bize bir yer gösterseler oraya taşınsak daha iyi olur. İşlerimiz her yıl düşüyor. Taşınmak bizim işimize gelir. Buralar hep yıkıldı. Etraf yıkık dökük. Birçok esnaf gitmek istiyor ama buna yanaşmayanlar var. Hal böyle olunca da herkes burada durmak zorunda kalıyor” dedi.

TAŞINIRSAK BİTERİZ

Bölgede bulunan bazı çiçekçi esnafı ise taşınmanın işleri kaybettireceğini iddia ederek, taşınmak istemediklerini belirtiyor. Diğer esnaflar, “Biz yıllardır buradayız. Elektriğimiz ve suyumuz yok ama alıştık. Müşterinin ayağı da buraya alıştı. Bu yüzden gitmek istemiyoruz. Biz burada Ulus’ta kalmak istiyoruz. Bizi buradan çıkarırlarsa biz iş yapamaz hale geliriz” diyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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