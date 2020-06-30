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'Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı' Resmi Gazete'de

Çevre Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce onaylanan "Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı" yürürlüğe girdi.
'Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı' Resmi Gazete'de

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nca 11 Haziran'da yapılan toplantıda onaylanan "Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre eylem planı, "Herkes için güncel coğrafi veri erişilebilirliği ve bunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak, tüm süreçlerde coğrafi verileri etkin kullanan coğrafi bilgi hizmetlerini yaygınlaştırmak ve kurumsal süreçlerin yenilenme ve dönüşümüne imkan sağlayacak coğrafi bilgi endüstrisini geliştirmek" amacını taşıyor.

Eylem Planı kapsamında coğrafi veri temalarına ait tanımlama dokümanları (veri sözlükleri) oluşturulacak ve standartların uygulanmasına yönelik rehber dokümanlar hazırlanacak.

Coğrafi veri katmanları ve bu katmanları üreten kurumların belirleneceği eylem planına göre, coğrafi verilerin paylaşımı ile ilgili esaslar (lisans hakları, erişilebilirlik durumları) ile coğrafi verilere erişim sağlayacak birimler belirlenecek.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu kurulacak ve uygulama modülleri geliştirilecek. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerindeki modüllerin e-Devlet entegrasyonları sağlanacak.

Güvenli bir coğrafi veri erişim altyapısı oluşturulacak ve kurumların bu altyapıya girmesi sağlanacak.

Kurumsal coğrafi verilerin ulusal coğrafi veri altyapısına entegrasyonu ve paylaşımı ile kurumların bu altyapıdaki coğrafi verileri kullanımı sağlanacak.

Kurumlara uygun coğrafi bilgi olgunluk geliştirme modeli hazırlanacak ve kurumlar tarafından Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na entegrasyon uygulamaları geliştirilecek.

Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili enstitü ve merkezlerin kurulması için farkındalık oluşturma faaliyetlerinde bulunulacak.

Kurumlar, coğrafi bilgi sistemleri ilişkili süreçlerin modernizasyonu ile ilgili rehberler hazırlayacak ve kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri yürütecek.

Teknoloji üreticileri, çözüm sağlayıcılar ve hizmet sağlayıcıları coğrafi bilgi endüstrisi konusunda kapasite geliştirme faaliyetleri yapacak.

Yerli ve milli, birlikte çalışabilirlik esasları ve veri standartlarına uygun CBS uygulama yazılımları (kurumsal, özel sektör, üniversite) geliştirilmesi teşvik edilecek.

Coğrafi bilgi uygulama yazılımı kullanımı artırılacak ve veri ile metaveri servis ve format akreditasyon sistemi kurulacak.

Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili uygulama yazılımlarının ulusal coğrafi bilgi sistemleri ile akreditasyonu da sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerde coğrafi bilgi sistemleri uyumlaştırma ve entegrasyon süreçlerini yürütecek birimler oluşturulacak.

Kurumlarda yürütülen coğrafi bilgi sistemi faaliyetlerine yönelik projeler belirlenecek ve bunlara öncelik verilerek, entegrasyon ve modernizasyon projelerinin artırılması sağlanacak.

Özel sektör üniversite-kamu tarafından ortak yürütülen coğrafi bilgi faaliyetleri ile ilgili projeler de artırılacak.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) birinci ve ikincil mevzuatlar hazırlanarak, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin strateji ve eylem planlarının TUCBS strateji ve eylem planları ile uyumlaştırılmasına dönük rehberler oluşturulacak.

Ayrıca kurumlar tarafından coğrafi bilgi faaliyetlerine yönelik eğitim programları hazırlanacak, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek.

Coğrafi bilgi sistemleri faaliyet alanına ilişkin akademik yayınlar ile yaşam boyu öğrenim kriterleri oluşturulacak.

Öte yandan kurulun "Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi" de Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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