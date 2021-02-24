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Uluslararası 137 sivil toplum örgütünden BMGK'ye Myanmar ordusuna silah ambargosu uygulaması çağrısı

Ortak açıklamada, ''Myanmar'a silah transferine izin veren Çin, Rusya, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Filipinler ve Ukrayna, bu ülkeye silah ve teçhizat tedarikine derhal son vermeli'." denildi.
Uluslararası 137 sivil toplum örgütünden BMGK'ye Myanmar ordusuna silah ambargosu uygulaması çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de aralarında olduğu 137 sivil toplum örgütü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Myanmar'da darbe yapan orduya küresel silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.

31 ülkeden 137 sivil toplum örgütünün BM Güvenlik Konseyine gönderdiği açık mektupta, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı harekete geçilmesi istendi.

BM Güvenlik Konseyi'ne Myanmar ordusuna yaptırım çağrısında bulunulan açıklamada, ''Myanmar'a silah transferine izin veren Çin, Rusya, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Filipinler ve Ukrayna, bu ülkeye silah ve teçhizat tedarikine derhal son vermeli.'' ifadesine yer verildi.

Myanmar ordusunun Kasım 2020 seçimlerini geçeriz kıldığına ve darbeden bu yanan sivilleri gözaltına aldığına işaret edilen açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik yıllardır işlenen ''savaş suçları'' da göz önünde bulundurulduğunda konseyin en azından yaptırım uygulayabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca konseyin darbe liderliğine küresel seyahat yasağı getirme ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırımlar da uygulaması gerektiği ifade edildi.

Myanmar'da askeri darbe
Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım uygulamıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Darbe karşıtı gösterilerde şimdiye kadar 3 kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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