  • BIST 1.416,300
  • Altın 507,36
  • Dolar 8,9400
  • Euro 10,3450
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 285 bin kişi katıldı

ADANA'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali nedeniyle ziyaretçi akını yaşandı.
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 285 bin kişi katıldı

Adana Valiliği, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin kente hem ekonomik anlamda hem de tanıtım anlamında büyük katkılar sağladığını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada, "8-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde Adana’daki otellerde 11 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki otellerin doluluk oranının da çok yüksek olduğu belirlenmiştir. 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni yaklaşık 285 bin kişi ziyaret etmiş olup Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelenlerle çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen misafirlerin toplam sayısı ise yaklaşık olarak 100 bin kişidir." denildi. 

Festivalin kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığı ifade edilen açıklamanın devamında turizm gelirleri ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Türkiye’de turistlerin gecelik harcama miktarı 2020 yılı için 61 dolardır. Adana’ya dışarıdan gelenlerin konaklama, yeme, içme ve alışveriş gibi aktivitelerle iki günde yaklaşık bin 100 TL harcama yaptığı, toplamda festival döneminde turist harcamasının 110 milyon TL civarında Adana ekonomisine katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren en küçük bir güvenlik ve asayiş olayının yaşanmadığı festivalimize, Adana’da yaşayanların da ilgisi çok yoğun olmuştur. Festivalde 35 ton et tüketildiği düşünüldüğünde festivalin kent ekonomisine Adana halkının yaptığı harcamalarla birlikte yaklaşık 150 milyon TL’lik bir katkısı olmuştur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü10 Ekim 2021 Pazar 23:25
  • Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi10 Ekim 2021 Pazar 22:28
  • Finike'de evlenen çifte kripto para takıldı10 Ekim 2021 Pazar 22:27
  • Husumetlisini sırtından vuran şüpheli tutuklanırken, olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı10 Ekim 2021 Pazar 21:31
  • Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı10 Ekim 2021 Pazar 20:35
  • Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler10 Ekim 2021 Pazar 20:35
  • Park halindeki midibüs alev alev yandı10 Ekim 2021 Pazar 19:37
  • 4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti10 Ekim 2021 Pazar 18:40
  • Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi10 Ekim 2021 Pazar 18:39
  • Ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı10 Ekim 2021 Pazar 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti