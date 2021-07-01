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Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü icra edildi
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü icra edildi
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü icra edildi
01 Temmuz 2021 Perşembe 11:00
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