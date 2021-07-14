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Uluslararası arenada konuşmalıyız

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan katıldığı bir panelde, 15 Temmuz darbe girişimini yapan hainleri “mankurtlaşma” kelimesi üzerinden benzeştirerek, “Bu girişimin içerisinde küresel güçler olduğunu biliyoruz.
Uluslararası arenada konuşmalıyız

 

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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile “İstiklâl ve İstikbâl Mücadelesi Uluslararası Öğrenciler Paneli” düzenledi. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin konuşmacı olarak katıldıkları panelin açılışını Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan yaptı.

“MANKURTLAŞMA VURGUSU”

Konuşmasında 15 Temmuz’u gerçekleştiren hainleri Cengiz Aytmatov'un ''Gün Olur Asra Bedel'' isimli romanında geçen “mankurtlaşma” üzerinden benzeştiren Genel Başkan Arıcan, kimliğini ve kişiliğini kaybederek efendisine köle gibi itaat edenlerin silahlı ayaklanma girişiminde bulunduklarını ifade etti.

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“ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIMALIYIZ”

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle ülkemizde bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyleyen Başkan Arıcan, “15 Temmuz olaylarını kimlerin neden yaptığını, amaçlarını ve hedeflerinin ne olduğunu açık ve net bir biçimde uluslararasına taşımamız gerek.”

“TYB FARKINI ORTAYA KOYDU”

 “Bu anlamda gönüllük esasıyla özgün faaliyetler yapan, ülkemizin kültür fikir sanat alanında söz söyleyen, kamu yararına faaliyetler yapan Türkiye Yazarlar Birliği bu paneli düzenleyerek farkını yine ortaya koydu” diye konuştu. 

“MİLLET İSTİKBALİNİ KİMSEYE VERMEDİ”

2021 yılının İstiklal Marşımızın TBMM kabul edilişinin 100’üncü yılı olduğunu da hatırlatan Başkan Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü, “2021 aynı zamanda istiklal mücadelemizin de yüzüncü yılı. Ülkemizin, milletimizin var olma ve yok olma arasındaki o ince çizgide vatandaşlarımız istiklalini, hürriyetini korumak için hayatını ortaya koydu. İstikbalini geleceğini kimseye vermedi. Bu yüz yıllık süre içinde milli iradeyi ve seçilmiş hükümetleri hedef alan hain darbe girişimleri oldu.”

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“KAPSAMLI BİR DARBE GİRİŞİMİ”

“Önceki darbe girişimlerine benzemekle birlikte farklı yönleri de olan 15 Temmuz darbe girişimi yeni enstrümanlarla yeni araçlarla ortaya koymuş çok kapsamlı bir darbe girişimidir. Bu yüzden uluslararası dünyayla bu darbeyi konuşmak çok değerli. Dünyanın birçok yerinde küresel güçler ki 15 Temmuz darbe girişiminin içerisinde küresel güçlerin olduğunu biliyoruz. Uluslararası iş birlikçisi olduğunu biliyoruz.”

“İPOTEK KONMAK İSTENİYOR”

“Dünyanın birçok yerinde kendisini yönetmek kendi istikbalini ortaya koymak isteyen birçok milletin devletin geleceğine hürriyetine ipotek konmak isteniyor. Bugün Afrika’da bu girişimlerin olduğunu görüyoruz. Bunların yaşanmaması adına ülkemizde bulunan uluslararası öğrencilerin Türkiye’de ki 15 Temmuz girişimini çok iyi tahlil etmeleri analiz etmelerini önemsiyoruz. Ülkelerindeki benzeri hadiselerin gerçekleşmemeleri için çabaları göstermelerini bekliyoruz. En büyük dileğim; Yüce Allah 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir günü bu millete bir daha göstermesin.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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