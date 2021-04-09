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Uluslararası Etnospor Forumu 10 Nisan'da Bakü'de çevrim içi düzenlenecek

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bişkek'te bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan'ın 1995 yılında ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini (KTMÜ) ziyaret etti.
Uluslararası Etnospor Forumu 10 Nisan'da Bakü'de çevrim içi düzenlenecek

Erdoğan, üniversite kampüsünde kurulan Öğrenci Uygulama ve Mikroskop Laboratuvarı ile Histoloji ve Patoloji Laboratuvarının yanı sıra Kumancan Datka Sanat Galerisi ile Manas Televizyonunun dijital karasal yayınının açılışını yaptı.

Çevrim içi eğitime devam eden üniversitede Erdoğan, rektörlük binasının konferans salonunda üniversite camiası, Türk Büyükelçiliği, TİKA yetkilileri, kurumların bürokratları, milletvekili, bilim adamları ve Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri tarafından karşılandı.

İki ülke milli marşların okunmasıyla başlayan programda ev sahibi üniversitenin ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun tanıtım filmleri izlettirildi.

Programa, Konfederasyonun Onursal Başkanı ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı katıldı.

Erdoğan, burada düzenlenen, "Etnospor ve Türk Dünyasında Geleneksel Türk Sporlarının Geleceği" konulu konferansta yaptığı konuşmada, ata sporlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Geleneksel sporların uluslararası düzeyde en büyük şemsiye kuruluşu olan Dünya Etnospor Konfederasyonunda akademik çalışmaların toplandığını belirten Erdoğan, geleneksel spor alanında oluşturdukları doktora burs programı ve geleneksel spor oyunları ansiklopedi çalışması hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, geleneksel spor ve oyunların gelişmesinin, kamu otorite ve belediyelerden destek görmesi ve sahip çıkması, spor oyunlarıyla erken yaşta çocukların buluşturulması, geleneksel spora ilgiyi artıracak dizi ve çizgi film yapımların desteklenmesi ve akademik çalışmaların yürütülmesi sayesinde olacağını vurguladı.

"Kırgızistan, geleneksel sporlarda en güçlü ülkelerden bir tanesidir"
Kırgızistan'da geleneksel sporların önemine değinen Erdoğan, "Kırgızistan geleneksel sporlarda en güçlü ülkelerden bir tanesidir. Kırgızistan'ın bu alandaki tecrübesini çok önemsiyoruz. Dünya Göçebe Oyunlarının doğduğu ve üç kere yapıldığı Kırgızistan çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarının Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) girişimiyle başladığını ve Türk Konseyi bünyesinde kurumsal yapısını kazanmasını arzu ettiklerini belirtti.

"Türk dünyası imkanları ve özgüveni en üst düzeyde olduğu zamandadır"
Türk Konseyi üye ülke devlet başkanlarının çevrim içi yaptığı gayriresmi zirvesinde önemli konuların dile getirildiğine işaret eden Erdoğan, "Türk dünyası olarak her bakımından çok önemli bir dönemeçteyiz. İmkanlarımızın ve özgüvenimizin en üst düzeyde olduğu bir zamandayız." dedi.

Erdoğan, "Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte omuz omuza vererek Dağlık Karabağ'da ulaştığı tarihi zaferi ve başarısı bütün milletlerimizin gurur kaynağı olmuştur. Hepimizin var olan gücümüzün farkına varma şansı sağlamıştır. Umut ediyorum ki bundan sonraki dönemde Türk dünyası olarak daha güçlü kenetleniriz." diye konuştu.

Türk dünyasının ilişkilerini her alanda zenginleştirmesi ve güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, siyasi, ticari, sosyal, sanatsal ve spor alanında olduğu gibi çocukların ve gençlerin de birbirlerini tanımasını ve birbirleriyle dostluk köprüsü kurmasını sağlanması gerektiğini ifade ederek, ülkelerin arasındaki ilişkileri güçlendirecek Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kazakistan-Türkiye Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Azerbaycan ile Özbekistan'da kurulması kararlaştırılan birer üniversitenin önemine dikkati çekti.

"Uluslararası Etnospor Forumu'nun dördüncü 10 Nisan'da Bakü'de çevrim içi yapılacak"
Erdoğan, geleneksel sporların popülerleşmesi için çalıştıklarını belirterek, konfederasyonun organizasyonundaki Uluslararası Etnospor Forumu'nun dördüncünün 10 Nisan'da Bakü'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Forumu "Geleneksel oyunların ihyası" adı altında yapacaklarını aktaran Erdoğan, forumun ilki Antalya'da, ikincisi Almatı'da, üçüncüsünün yine Antalya'da yapıldığını hatırlatarak, bu cumartesi günü yapılacak forumun dördüncüsünde 50-60 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı ile geleneksel oyunların geleceğini konuşacaklarını kaydetti.

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