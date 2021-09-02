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Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı

Mersin'de Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali renkli görüntülerle başladı.
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festival başladı. Bisiklet tutkunları, başlangıç noktasından pedal çevirip kentin birçok bölgesinde tur atacak. Organizasyonun ikinci gününde katılımcılar için düzenlenecek yat turunda, kentin koyları tanıtılacak. Bulutsuzluk Özlemi grubu da etkinliklerin üçüncü gününde konser verecek. Festival, son günde gerçekleştirilecek orman arazisi sürüşü etkinliğiyle son bulacak.

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150 BİSİKLETLİ PEDAL ÇEVİRECEK

Festival organizatörü Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, "150 bisikletli ile start aldık. Uluslararası olduğu için 2 yabancı bisikletli burada. Pandemi nedeniyle 20 bisikletli aramızda olamadı. 80 farklı şehirden gelen arkadaşlarımızla 300 kilometre yol yapacağız. Katkıları geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katkı sunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, bisiklet tutkunlarını ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
 

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