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Uluslararası Sana Havalimanı'nın uçuşlara kapalı tutulmasından doğan zarar 3,5 milyar dolar

Husiler, Uluslararası Sana Havalimanı'nın kapalı tutulması ve saldırılara maruz kalmasının 3,5 milyar dolar ekonomik zarar getirdiğini duyurdu.
Uluslararası Sana Havalimanı'nın uçuşlara kapalı tutulmasından doğan zarar 3,5 milyar dolar

Husilere ait el-Mesire televizyon kanalına konuşan Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, "Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarından dolayı Sana Havalimanı'ndaki zarar 150 milyon dolar." dedi.

Şayif, havalimanının abluka altında uçuşlara kapatılması ve çeşitli hava saldırılarından dolayı ülke ekonomisine verdiği zararın 3,5 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

İran destekli Husiler, koalisyon güçlerini Sana Havalimanı'na saldırı düzenlemek ve abluka altında tutmakla suçlarken, koalisyon güçleri ise sivil amaçlar için kurulmuş havalimanının askeri amaçlar için kullanıldığını öne sürüyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Yemen'deki krize çözüm bulunması için "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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