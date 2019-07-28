Uluslararası Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Enes Çağlar'a milli görev

Ankara’da 30 Temmuz’da başlayacak Uluslararası Wushu Kung Fu, Sanda ve Taolu Şampiyonası’nda milli sporcu Enes Çağlar milli takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Türkiye Wushu Kung- Fu Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri anısına özel bir şampiyona düzenleyecek. 30 Temmuz - 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Akyurt’taki Büyük Anadolu Oteli'nde yapılacak 2019 Yılı Uluslararası Yıldızlar – Gençler ve Büyükler Avrasya Balkan Open Wushu Kung Fu Bay – Bayan Sanda ve Taolu Şampiyonası’na pek çok ülkeden onlarca sporcu katılım sağlayacak. Wushu Kung-Fu Federasyonu ev sahipliğince gerçekleştirilecek etkinlikte geçtiğimiz Nisan ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal marşımızı okutan milli sporcu Enes Çağlar, bu şampiyonada federasyon tarafından milli takım antrenörü olarak görevlendirildi.

ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM

Şampiyonada görev alacak olan Enes Çağlar gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Böylesi önemli bir göreve beni layık gören öncelikle Federasyon Başkanım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sporculuk hayatımın yanı sıra antrenörlük yaptığım kendi kulübümden de yetiştirmiş olduğum 2 sporcum bu şampiyonada milli sporcu olarak yarışacaklar. Böylesi bir gurur genç yaşta herkese nasip olmuyor. Spor hayatımın başarılarla dolu olmasına yön veren etkenlerin en basında ise şüphesiz benim için dünyanın en iyi antrenörü olan Orhan Çağlar hocamdır. Bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal marşımızı okutmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.”

RAMAZAN SAYGILI / HABERVAKTİM-

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