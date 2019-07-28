  • BIST 102.837
  • Altın 258,519
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Uluslararası Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Enes Çağlar'a milli görev

Ankara’da 30 Temmuz’da başlayacak Uluslararası Wushu Kung Fu, Sanda ve Taolu Şampiyonası’nda milli sporcu Enes Çağlar milli takım antrenörü olarak görevlendirildi. 
Uluslararası Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Enes Çağlar'a milli görev

Türkiye Wushu Kung- Fu Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri anısına özel bir şampiyona düzenleyecek. 30 Temmuz - 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Akyurt’taki Büyük Anadolu Oteli'nde yapılacak 2019 Yılı Uluslararası Yıldızlar – Gençler ve Büyükler Avrasya Balkan Open Wushu Kung Fu Bay – Bayan Sanda ve Taolu Şampiyonası’na pek çok ülkeden onlarca sporcu katılım sağlayacak. Wushu Kung-Fu Federasyonu ev sahipliğince gerçekleştirilecek etkinlikte geçtiğimiz Nisan ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal marşımızı okutan milli sporcu Enes Çağlar, bu şampiyonada federasyon tarafından milli takım antrenörü olarak görevlendirildi.

ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM 

Şampiyonada görev alacak olan Enes Çağlar gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi:  “Böylesi önemli bir göreve beni layık gören öncelikle Federasyon Başkanım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sporculuk hayatımın yanı sıra antrenörlük yaptığım kendi kulübümden de yetiştirmiş olduğum 2 sporcum bu şampiyonada milli sporcu olarak yarışacaklar. Böylesi bir gurur genç yaşta herkese nasip olmuyor. Spor hayatımın başarılarla dolu olmasına yön veren etkenlerin en basında ise şüphesiz benim için dünyanın en iyi antrenörü olan Orhan Çağlar hocamdır. Bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal marşımızı okutmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.”

RAMAZAN SAYGILI / HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü: Dünyada etle hiç tanışmayan mazlum var27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:10
  • Mavi Göl'de balık tutarak stres atıyorlar26 Temmuz 2019 Cuma 00:20
  • Kazaya ramak kala26 Temmuz 2019 Cuma 00:15
  • Kahramankazan’ın termal içmece suyuna Almanlar talip26 Temmuz 2019 Cuma 00:10
  • Faizsiz kredi vadeden dolandırıcılara sakın kanmayın!25 Temmuz 2019 Perşembe 00:25
  • Ankara Tercih Fuarı’na yoğun ilgi25 Temmuz 2019 Perşembe 00:20
  • Pursaklar Kurban Pazarı ve Kesim Tesisleri Ankara'da tek25 Temmuz 2019 Perşembe 00:15
  • Başkentray Özgüneş İstasyonu'nda onarım sürüyor25 Temmuz 2019 Perşembe 00:10
  • Satranç sınavda başarı getiriyor24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:20
  • Öz İplik- İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay: Tek yol üretmek24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti