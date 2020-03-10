Ulus’ta güpegündüz çirkin pazarlık

Başkent’in göbeği Ulus, güpegündüz fuhuş pazarlıklarının yapıldığı bir semt haline geldi. Kaldırım üzerindeki çirkin pazarlıklara tanık olan vatandaşlar, duruma tepkili.

Ankara’nın tarihi semti Ulus ve çevresinde, güpegündüz fuhuş pazarlıkları yapılıyor. Eğlence mekânları ile otellerin yanı sıra okul ve kamu kurumlarının da bulunduğu Çankırı Caddesi boyunca kaldırımları, hayat kadınları mesken tutmuş durumda. Tarihi ve kültürel yapılar sebebiyle gün boyu yaya nüfusunun yoğun olduğu bölgede kadınlar, köşe başlarında duruyor. Hürriyet Ankara, vatandaşı da rahatsız eden çirkin pazarlıkları mercek altına aldı; bölgeyi fotoğrafladı.

“SAAT KAÇ” DİYE YAKLAŞIYORLAR

Öğle saatlerinden itibaren sayıları artan kadınlar, rastgele durdukları yerlerde, “Sigaran var mı”, “Çakmağın var mı”, “Saat kaç” gibi sorularla, yürüyerek önlerinden geçen erkeklere yaklaşmaya çalışıyor. Kendilerine yanıt veren ya da fuhuş için yanlarına gelen erkeklerle fuhuş pazarlığı yapıyorlar. Kısa süren pazarlığın ardından anlaşanlar, ayrı ayrı yürüyerek durdurdukları bir taksiye birlikte binerek gidiyor. Defalarca tekrarlanan çirkin pazarlık sırasında zaman zaman kadınlar yer de değiştiriyor.

OKUL ÖNÜNDE DE YAPIYORLAR

Köşe başlarında yapılan pazarlıklar, ders bitiş saatinin ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin caddeye sınır olan bahçe duvarı önüne de sıçrıyor. Okulun bahçe demirlerine asılı, dünyaca ünlü Alman teorik fizikçi Albert Einstein’ın “Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır” sözünün yazılı olduğu pankart önündeki fuhuş pazarlığı, Hürriyet Ankara objektifine yansıdı.

BULVARDA DA BEKLİYORLAR

Diğer yandan Turgut Özal 2 Bulvarı’nın, Samsun istikameti de fuhuş pazarlıklarının yapıldığı bir diğer nokta. Siteler kavşağına gelmeden önce kaldırımlara dizilen kadınlar, yanlarında duran arabalara yaklaşarak, sürücüler ile pazarlık ediyor. Fiyatta anlaşanlar, araçlara biniyor ve kavşaktan sağa dönerek Örnek Mahallesi istikametine gidiyor.