Ulus'taki kaçak sigara satıcıları taktik değiştirdiler

Önceleri tezgâh başında satış yapan satıcılar, şimdi ise her hangi bir denetimde kaçabilmek için tezgâhtan uzakta durarak satış yapıyor.

Ulus ve çevresinde kaçak sigara satışı yapan satıcılar denetimlerden kaçmak için satış taktiklerini değiştirdi. Sokak ve caddelere açtıkları tezgâhlar üzerine boş sigara kartonları koyan satıcılar aynı zamanda müşteriyi tezgâh başında değil tezgâhtan uzakta bekliyor. Böylece herhangi bir denetim sırasında hem tezgâh başında kimse yakalanmıyor hem de ellerindeki kaçak malı yakalatmamış oluyor.

TEZGÂH AÇIYORLAR, UZAKTA BEKLİYORLAR

Ulus ve çevresinde kaçak sigara satan şahıslar denetimlerden kurtulmak için taktik değiştirdi. Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi’nde objektiflerimize yansıyan bu kareler kaçak sigara satıcılarının oyununu gözler önüne serdi. Cadde üzerinde tezgâh açarak, tezgâh üzerine boş sigara kartonlarını koyan satıcılar, tezgâhtan uzaklaşarak müşteri gelmesini bekliyor. Uzaktan bakıldığında tezgâhın başında kimse yokmuş gibi gözükse de, satıcı tezgâhı görebildiği bir noktada durarak müşteri gelmesini bekliyor.

SİGARALAR “ZULADA” SAKLANIYOR

Müşteri geldiğinde ise, tezgâhta bulunan boş kartonlardan birisini beğeniyor ve satıcının tezgâh başına gelmesini bekliyor. Müşteriye beklemesini söyleyen satıcı, çevrede bulunan dükkân ya da diğer satıcıların tezgâhına zulaladığı kaçak sigarayı çıkararak müşteriye getiriyor. Böylece her hangi bir denetimde hem kendisi tezgâh başında yakalanmıyor, hem de tezgâhtaki kartonlar boş olduğundan elindeki malı kaptırmıyor.

YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞTIRILSIN

Maddi gelirinin büyük oranda terör örgütlerine gittiği bilinen kaçak sigaraların satışına engel olunması için denetimlerin daha da sıkılaştırılmasını talep eden Ulus esnafı ise gazetemiz aracılığı ile yetkililere böyle seslendi. Bölge esnafı 50 metre ileride zabıta merkezi olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı; “Zabıta ya da emniyet görevlilerimiz sürekli bu bölgede olmasına rağmen bu satıcılar aynı yerde tezgâh açıyorlar. Biz Altındağ ve Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda daha hassas davranmalarını istiyoruz. Bu satıcılar yıllardır aynı yerdeler. Bu sigaraların gelirinin terör örgütlerine gittiği biliniyor. Bu yüzden yaptırımlar ağırlaştırılsın” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA