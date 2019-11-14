  • BIST 103.781
  • Altın 271,913
  • Dolar 5,7505
  • Euro 6,3344
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Ulus'taki kaçak sigara satıcıları taktik değiştirdiler

Önceleri tezgâh başında satış yapan satıcılar, şimdi ise her hangi bir denetimde kaçabilmek için tezgâhtan uzakta durarak satış yapıyor.
Ulus'taki kaçak sigara satıcıları taktik değiştirdiler

Ulus ve çevresinde kaçak sigara satışı yapan satıcılar denetimlerden kaçmak için satış taktiklerini değiştirdi. Sokak ve caddelere açtıkları tezgâhlar üzerine boş sigara kartonları koyan satıcılar aynı zamanda müşteriyi tezgâh başında değil tezgâhtan uzakta bekliyor. Böylece herhangi bir denetim sırasında hem tezgâh başında kimse yakalanmıyor hem de ellerindeki kaçak malı yakalatmamış oluyor. 

TEZGÂH AÇIYORLAR, UZAKTA BEKLİYORLAR

Ulus ve çevresinde kaçak sigara satan şahıslar denetimlerden kurtulmak için taktik değiştirdi. Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi’nde objektiflerimize yansıyan bu kareler kaçak sigara satıcılarının oyununu gözler önüne serdi. Cadde üzerinde tezgâh açarak, tezgâh üzerine boş sigara kartonlarını koyan satıcılar, tezgâhtan uzaklaşarak müşteri gelmesini bekliyor. Uzaktan bakıldığında tezgâhın başında kimse yokmuş gibi gözükse de, satıcı tezgâhı görebildiği bir noktada durarak müşteri gelmesini bekliyor.

29e65e85-7733-4196-8261-55355f9ae889.jpg

SİGARALAR “ZULADA” SAKLANIYOR

Müşteri geldiğinde ise, tezgâhta bulunan boş kartonlardan birisini beğeniyor ve satıcının tezgâh başına gelmesini bekliyor. Müşteriye beklemesini söyleyen satıcı, çevrede bulunan dükkân ya da diğer satıcıların tezgâhına zulaladığı kaçak sigarayı çıkararak müşteriye getiriyor. Böylece her hangi bir denetimde hem kendisi tezgâh başında yakalanmıyor, hem de tezgâhtaki kartonlar boş olduğundan elindeki malı kaptırmıyor.

18633363-442b-4e86-8220-6dc95daa6d42.jpg

YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞTIRILSIN

Maddi gelirinin büyük oranda terör örgütlerine gittiği bilinen kaçak sigaraların satışına engel olunması için denetimlerin daha da sıkılaştırılmasını talep eden Ulus esnafı ise gazetemiz aracılığı ile yetkililere böyle seslendi. Bölge esnafı 50 metre ileride zabıta merkezi olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı; “Zabıta ya da emniyet görevlilerimiz sürekli bu bölgede olmasına rağmen bu satıcılar aynı yerde tezgâh açıyorlar. Biz Altındağ ve Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda daha hassas davranmalarını istiyoruz. Bu satıcılar yıllardır aynı yerdeler. Bu sigaraların gelirinin terör örgütlerine gittiği biliniyor. Bu yüzden yaptırımlar ağırlaştırılsın” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık: Sürekli sahadayız 14 Kasım 2019 Perşembe 00:58
  • Oto lastikçilerde kış öncesi yoğunluk Kış lastiği seçerken nelere dikkat edilmeli?13 Kasım 2019 Çarşamba 00:55
  • Doğu Türkistan’da zulüm devam ediyor13 Kasım 2019 Çarşamba 00:22
  • AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay hattı hem ekspres hatta dönüştürüldü hem de servis sayısı artırıldı12 Kasım 2019 Salı 00:39
  • Sincan Belediyesi yatırım ve çalışmalarıyla örnek oluyor12 Kasım 2019 Salı 00:30
  • Mamak Yeşilbayır’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin duvar yapımı bitince asfalt atılacak12 Kasım 2019 Salı 00:05
  • Ankara’da 340 Bin Fidan Toprakla Buluştu12 Kasım 2019 Salı 00:02
  • Genç İmam Hatiplilerden 57 bağımlıya tedavi desteği12 Kasım 2019 Salı 00:01
  • Başkent Ankara Meclisi'nin kurulunda Nevzat Ceylan yeniden başkan seçildi11 Kasım 2019 Pazartesi 00:55
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: İlçemiz Türkiye arıcılığının başkentidir11 Kasım 2019 Pazartesi 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti