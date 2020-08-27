Ulus'tan Kızılay'a dış cephe düzenlemesi

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Ulus ile Sıhhiye Hitit Anıtı’ndan, Kızılay göbeğe kadar olan bölgede binaların dış cephesini kaplayan reklam tabelalarına standart getireceklerini söyledi.

Gelişigüzel asılmış reklam tabela ve afişleri özellikle tarihi kent merkezlerinde görüntü kirliliğine neden oluyor. Bu konuda bir çalışma yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Dairesi Başkanlığı ‘Ankara Ulus Yenileme Alanı, Sit Alanları ve Tescilli Yapılarda Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği ’hazırladı ve geçtiğimiz ABB Meclisinde kabul edildi. Gazetemize konuyla ilgili detaylı bilgi veren Kültür ve Tabiat Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, “Öncelikle eski belediye binamızdan başlayalım dedik. . Anafartalar Çarsısı, Ulus İşhanı, eski Sümerbank binasının yanındaki Ulus İş Hanı olarak düşünüyoruz” dedi. Ödemiş, ayrıca Sıhhiye Hitit Anıtı’ndan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı göbeğine kadar cadde üzerindeki binaların da dış cephelerinin düzenleneceği bilgisini verdi.

ULUS’TAN BAŞLAYACAK

Ödemiş ABB Zabıta Daire ile iş birliği yaparak binaların dış cephelerinin belirli standartlara göre düzenleneceğini belirterek, “Kültür tabiat daire başkanlığı olarak tarihi kent merkezi ve Ankara’daki tüm sit alanları için tabela yönetmenliğini hazırladık belediye meclisinde kabul edildi. ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapıp Ulus’ta pilot bölge seçeceğiz. Önce eski belediyemizden başlayalım dedik. Anafartalar Çarsısı, Ulus İşhanı, eski Sümerbank binasının yanındaki Ulus İş Hanı ve Roma Yolu’nun bitişiği oralardan yola çıkarak yavaş yavaş düzenleyelim” ifadelerine yer verdi.

HİTİT ANITI’NDAN KIZILAY GÖBEĞE KADAR YAPILACAK

Dış cephe düzenlemesi hakkında dikkat çekici bir bilgi daha aktaran Ödemiş Sıhhiye’de de bu düzenlemenin yapılacağını belirterek, “

Sıhhiye’de Hitit Anıtı’ndan Kızılay göbeğine kadar sağlı sollu tüm binaların resmini çektirdim. O binaların hepsinin analizi yapıldı. Bunun neticesinde o cephelerin hepsi pırıl pırıl çıkacak. Etap olarak yapılacak. Hitit Anıtı’ndan başlayacak. Kızılay sit alanı olmadığı için bizim sorumluluğumuzda değil. Orası kent estetiğine bağlı. Yakın zamanda yapılacak” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA