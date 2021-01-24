  • BIST 1.542
  • Altın 443,647
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Ulus’tan sonra Dışkapı’da da açıldı

Büyükşehir Belediyesi Ulus’tan sonra Dışkapı’da da yeni barınma evini hizmete açtı. Kalacak yeri olmayan ya da kimsesiz vatandaşlara kucak açan iki barınma evi, 365 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. 
Ulus’tan sonra Dışkapı’da da açıldı

Başkent’te Ulus’tan sonra Dışkapı’da da barınma evini hizmete açan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunduğu Başkentlilerden özellikle kış aylarında sokakta kalan vatandaşlar için duyarlı olmalarını ve kendilerine bildirmelerini isteyerek “Ankara’mızda hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin” dedi. 

ihs_5581.jpg

KİMSESİZLERE AÇIK SICAK YUVA 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus ve Dışkapı Barınma Evlerinde evsiz ve kimsesiz vatandaşlara 365 gün 24 saat sıcak yuva hizmet veriliyor.

“Başkent’te kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız” diyen Başkan Yavaş, kimsesiz ve evi olmayan vatandaşlara ulaşılması yönünde hem vatandaşlardan destek istedi hem de Büyükşehir Belediyesinin barınma evlerinin kapısını bu kişilere açtı.

Soğuk havanın etkisini göstermesiyle evsiz ve kimsesizlerin daha zor günler geçirdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu bilgileri verdi:
“Dışkapı’da bulunan ve yeni açılan Barınma Evimiz 92 yatak kapasiteli. Pandemi koşullarından dolayı 51 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Barınma evlerinde genellikle kimsesiz ve kalacak yeri olmayanlar özellikle kış mevsiminde kalmak için geliyor. Gelen vatandaşlarımızın önce banyo sonra da tıraş ihtiyaçlarını karşılıyor sonra da kendilerine temiz kıyafetler veriyoruz. Ulus’taki barınma evi ile birlikte 170 kişilik bir yatak kapasitemiz mevcut ancak covid-19 salgını nedeniyle 100 kişiyi ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızdan sokakta yaşayan kimsesiz birilerini görmeleri durumunda bizleri Başkent 153’den aramalarını istiyoruz.”

halit-ozdilek-2.jpg

4 MEVSİM ÜCRETSİZ HİZMET
Yılın dört mevsimi hizmet vermeyi sürdüren Barınma Evlerinde hafta içi sabah ve akşam yemeği verilirken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları ise 3 öğün yemek imkanı sunuluyor.

Barınma Evlerinde; televizyon ve dinlenme odaları, berber, çamaşırhane, temiz kıyafet ve 24 saat sıcak su hizmeti de veriliyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Başkentlilerden gelen ihbarlar doğrultusunda 7/24 kimsesiz ve evsiz vatandaşları bulundukları yerden araçlarla barınma evlerine götürürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar bireysel başvuruda da bulunarak barınma evi hizmetinden yararlanabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi hijyen desteği devam ediyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:33
  • THM korosu dersleri e-öğrenme portalı üzerinden devam ediyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:29
  • Yeni yatırımlara yol açılıyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:20
  • Altındağ'da bir yılda 350 hasta sokak hayvanının tedavisi yapıldı24 Ocak 2021 Pazar 15:05
  • Çubuklu avcılar yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı24 Ocak 2021 Pazar 15:01
  • Güdül Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor23 Ocak 2021 Cumartesi 01:30
  • Kahramankazan Belediyesi'nde toplu sözleşme23 Ocak 2021 Cumartesi 01:02
  • Husumetlisini öldürüp, suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi22 Ocak 2021 Cuma 14:32
  • Mamak’ta işçilerin toplu sözleşme sevinci22 Ocak 2021 Cuma 14:12
  • POMEM için ücretsiz kurs22 Ocak 2021 Cuma 04:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti