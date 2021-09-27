Ulus'un dönüşümüne ASBÜ katkı sunuyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, aralarında muhabirimizin de bulunduğu gazetecileri Ulus’taki tarihi rektörlük binasında ağırladı.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ulus'un çehresinin değişmeye başlamasında önemli bir rol oynadıklarını belirterek, “Üniversitemiz Ankara’nın, Ulus’un dönüşümüne katkı sağlasın diye bu tarihi mekanda kurulmuş. ASBÜ, Ulus’un dönüşümüne çok önemli katkısı olan bir üniversite" dedi.

İLK BAŞVEKÂLET BİNASI

Şu an Rektörlük binası olarak kullanılan yapının Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başvekâlet (Başbakanlık) binası olduğunu hatırlatan Arıcan, ASBÜ bünyesindeki tarihi yapıları aslına uygun restore ederek korudukları söyledi. Üniversite bünyesindeki tarihi yapılara kimlik çıkaracaklarını duyuran Rektör Arıcan, “Üniversiteye buraların verilmesi, bu yapıların korunması ve daha ileriye aktarılması adına çok önemli. Biz adları da yaşasın istiyoruz. Yani bu tarihi yapılar tarihte hangi rolleri üstlendiyse biz onları koruyalım istiyoruz. Her tarihi yapıya küçük bir tarihçe çıkaracağız” dedi.

ÖĞRENCİLERE HEM YÜZ YÜZE HEM ONLINE İMKÂN

ASBÜ 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'nin 27 Eylül Pazartesi yani bugün yapılacağı bilgisini veren Rektör Arıcan, koronavirüs salgınına karşı üniversite yönetimi olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Arıcan, yüz yüze derslere katılamayacak durumda olan öğrenciler için sınıflara kamera sistemi yerleştirdiklerini, bu sistem aracılığıyla öğrencilerin online olarak da dersleri izlenebileceğini hatta derslerde hocalara sistem üzerinden soru dahi yöneltebileceğini anlattı. Arıcan, öğretim görevlilerinin karşılaştığı olası bir karantina durumda ise kurdukları sistem sayesinde derslerin yine online yapılabilmesinin mümkün olacağını söyledi ve şunu ekledi: “Uzaktan eğitim sistemi kendi yazılımlarımız.”

“SOSYAL BİLİMLER TEMALI BUTİK ÜNİVERSİTEYİZ”

3 bin 500’e yakın lisans ve lisansüstü öğrencilerinin olduğunu kaydeden Arıcan, “ASBÜ, butik bir üniversite. Yani kuruluşunda sosyal bilimler temalı. Buna ‘3. nesil üniversite’ diyoruz; dünyadaki yeni nesil üniversitelerden” dedi.

ULUS’UN ÇEHRESİNİN DEĞİŞMESİNE KATKI SUNDU

ASBÜ’nün 2013 yılında Ulus’ta kurulduğunu ve bölgenin çehresinin değişmeye başlaması noktasında önemli bir rol oynadıklarını vurgulayan Arıcan şunları söyledi: “Üniversitemiz Ankara’nın, Ulus’un dönüşümüne katkı sağlasın diye bu tarihi mekanda kurulmuş. O günkü düşüne bence çok çok isabetli. ASBÜ, Ulus’un dönüşümüne çok önemli katkısı olan bir üniversite. Ben ASBÜ’nün 2015 yılında rektör vekiliydim. Kurucu rektör ÖSYM Başkanı olunca gelmiştim. O zamanlar bir seçim yapılması gerekiyordu, ben görevi tamamlayıp tekrar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne gitmiştim. O zamandan bugüne bile büyük bir değişim var bölgede.”

“ENDERUN GİBİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

ASBÜ’nün kuruluş felsefesiyle ilgili de bilgi veren Rektör Arıcan, “Üniversitenin ilk amacı birinci derece Enderun (mektebi) tarzı devletin, kamunun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan yetiştirmek. İkincisi, yine devletin, kamu kurumlarının öncelikli olarak politikalarını oluşturmada katkı sunsun akademik anlamda. Üçüncüsü hem ulusal hem de uluslararası sorunların akademik anlamda tartışıldığı merkezler tarzı, enstitüler tarzı düşüncelerle burada daha çok pratik sonuçlar elde edilsin. Sadece bir akademik yazıdan öte bir anlamda politika hazırlayan ve sorunlara da hızla çözüm sunan ki biz şu iki yılda bazı konularda çok önemli raporlar hazırladık” dedi.

ÇÖZÜM SUNAN ÜNİVERSİTE

Rektör Arıcan, akademiyle özel ve kamuyu birlikte harmanlayan, kendi dünyasına sıkışmış kalmış bir akademiden öte; sahanın da ihtiyaçlarını dikkate alıp buradan bir akademik bir perspektif geliştirip hatta onlara çözüm sunmaya çalışan sosyal bilimler üniversitesi olduklarını belirtti. Arıcan, “Dünyada aslında toplumları yönlendiren, ülkeleri yöneten sosyal bilimcilerdir. Ülkemizde sosyal bilimler uzun yıllar ihmal edildi. Sosyal bilimlerin önemi şu salgından sonra yeniden konuşulmalı, biz bunun farkındayız, diyoruz ki: gelecek sosyal bilimlerde" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETİN İLK HAZİNE DAİRESİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ, MÜZE ONLINE GEZİLEBİLİR

ASBÜ Rektörü Arıcan, Ulus’ta 1926 yılında inşa edilmiş geçmişte Başvekâlet ve Maliye Vekaleti Binası olarak kullanılmış, şu an Rektörlük binası olarak hizmet veren tarihi yapının içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Hazine Dairesi’nin bulunduğunu açıkladı. Arıcan, müzeye çevrilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapması beklenen Hazine Müzesi’ni gazetecilere gezdirdi. Müzeyle ilgili bilgi veren Arıcan, şunları aktardı: “Hazine Dairesi, yeni Cumhuriyet’in altın ve para rezervlerini güvende tutmak amacıyla oluşturulmuş. Almanya menşeli Ostertag firmasına Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile verilen sipariş doğrultusunda 1928 yılında Maliye Bakanlığı’nın ek binası yapımı ile eş zamanlı olarak çevresinde bir güvenlik çemberi kurularak inşa edilmiş. Hazine Dairesi, o gün para basılan, maliyenin önemli, kıymetli evraklarının olduğu, dünyanın çok farklı bölgelerinden gelen antlaşmalar ve bonoların olduğu bir daire. Ankara Valiliğinin desteğiyle Üniversitemiz burayı müze haline getiriyor. Burası hem tematik hem de butik bir müze. Açıldığında halka açık olacak müze şu an 'https://muze.asbu.edu.tr' adresinden sanal tur yapılabiliyor.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



